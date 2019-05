पीएम मोदी के राजीव गांधी पर बयान का अखिलेश यादव ने दिया जवाब, कहा- ...कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं

लखनऊ. पीएम मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर दिए गए अमर्यादित बयान ने नया सियासी तूफान ला दिया है। कांग्रेस इसको लेकर पीएम मोदी व भाजपा पर जोरदार हमला बोल रहा है, तो वहीं विपक्ष के अन दल भी प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया ट्विटर पर लोगों ने पीएम मोदी के इस बयान पर हैरत जाहिर की है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उन्हें जवाब दिया है और कहा है कि कोई सत्ता पर काबिज होने की खातिर कोई कितने निचले स्तर चक जा सकता है, पीएम मोदी का बयान यह दर्शाता है।

अखिलेश ने दिया बयान-

अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अखिलेश यादव ने लिखा कि लोगों की भले ही राजनीतिक असहमति हो, लेकिन जो शहीद हुए हैं, वे हमारे सम्मान के पात्र हैं और उनके परिवार हमारी सहानुभूति के हकदार हैं। चुनाव हो या न हो, यह बुनियादी मानवता है। पीएम का बयान यह दर्शाता है कि लोग सत्ता पर काबिज होने की खातिर कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं।

Whatever political disagreements people may have, those who are martyred deserve our respect and their families deserves our empathy. Election or not, this is basic humanity.



The statement by the PM indicates levels to which people can stoop for the sake of clinging on to power.