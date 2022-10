नेताजी के जाने से गम में डूबे अखिलेश यादव, Tweet कर बोले- 'पहली बार लगा बिन सूरज उगा सवेरा'

मुलायम सिंह यादव के निधन से अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। उन्होंने बेहद ही भावुक कर देने वाला ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज पहली बार लगा… बिन सूरज के उगा सवेरा।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल (Medanta Hospital, Gurugram) में निधन हो गया था। मंगलवार को सैफई के मेला ग्राउंड में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सपा संरक्षक का अंतिम संस्कार किया गया। नेताजी के जाने से अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) अकेले पड़ गए हैं। आज उन्होंने बहुत ही भावुक कर देने वाला ट्वीट करते हुए अपने पिता के जाने का दुख जताया है। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'आज पहली बार लगा… बिन सूरज के उगा सवेरा' इस दौरान उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, पहली तस्वीर में वह नेताजी की अस्थियां चुनने के लिए अकेले खड़े हैं और बेहद भावुक दिख रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में उनके साथ ही कुछ सपा समर्थक भी नजर आ रहे हैं।

Akhilesh Yadav tweet after the death of Mulayam Singh Yadav