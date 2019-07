चाय पार्टी में होता है जजों का सेलेक्शन, जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने PM मोदी को लिखी हैरान करने वाली चिट्ठी

लखनऊ. न्यायिक जवाबदेही पर तमाम चर्चाओं के बीच मद्रास हाईकोर्ट के जज जीआर स्वामीनाथन ने अपने कामकाज का रिपोर्टकार्ड जारी करते हुए अपनी उपलब्धियां और नाकामी गिनाईं, तो उनके इस कदम की देश में चर्चा शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के न्यायाधीश ने जजों की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खत लिखकर बहस को नया रुख दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस और प्रमुख सचिव न्याय रह चुके रंगनाथ पांडेय (Justice Rangnath Pandey) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखकर एक गंभीर मामले की शिकायत की है। पीएम को लिखे खत में उन्‍होंने हाईकोर्ट (High Court) और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जजों की नियुक्ति पर हावी वंशवाद और जातिवाद के का मुद्दा उठाया है। जस्टिस रंगनाथ पांडे ने लिखा है कि तीन स्‍तंभों में से सबसे ज्यादा महत्‍वपूर्ण न्‍यायपालिका इन दिनों वंशवाद और जातिवाद से बुरी तरह ग्रस्‍त है। जिसके चलते देश की न्याय व्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। जज रंगनाथ पांडेय ने पीएम मोदी को लिखे खत में न्यायपालिका को वंशवाद व जातिवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में कड़े कदम उठा जाने की मांग की है।



परिवारवाद और भाई-भतीजावाद ही अकेला मापदंड

जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने पत्र में लिखा है कि न्‍यायाधीशों के परिवार का सदस्‍य होना ही अगला न्‍यायाधीश होना सुनिश्चित माना जाता है। उनका कहना कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक मापदंड हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में ऐसी कोई कसौटी निश्चित नहीं की गई है। यहां केवल परिवारवाद और भाई-भतीजावाद ही अकेला मापदंड निर्धारित किया गया है। जस्टिस पांडेय ने पत्र में लिखा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन बंद कमरों में चाय की दावत पर वरिष्ठ न्यायाधीशों की पैरवी और पसंदीदा होने के आधार पर किया जाता रहा है।

Allahabad High Court t judge Rang Nath Pandey has written a letter to PM Narendra Modi , alleging “nepotism and casteism” in the appointment of judges to High Courts & Supreme Court. pic.twitter.com/hA1PGyeFIg