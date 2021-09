दो अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश, आईएएस और पीसीएस के ट्रासंफर-पोस्टिंग में अवैध वसूली का आरोप

Allegation of Illegal Recovery in Transfer-Posting Of IAS and PCS - उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने नियुक्ति विभाग के दो अफसरों पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। दोनों अफसर आईएएस व पीसीएस अधिकारी के ट्रांसफर देखते हैं। सीएम योगी के विजिलेंस जांच के आदेश के बाद अभी तक अफसरों को उनके अनुभाग से हटाया नहीं गया है।