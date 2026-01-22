‘…तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है’, प्रतीक के बाद अब अपर्णा यादव बोलीं-साजिश रचने वालों की हो गई पहचान

कुछ दिन पहले ही प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपर्णा यादव के खिलाफ काफी आपत्तिजनक और निजी पोस्ट किए गए थे। इन पोस्ट में अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिससे सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। लोग हैरान थे कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसा पोस्ट कैसे कर दिया। पोस्ट इतने विवादास्पद थे कि अपर्णा के भाई ने कहा कि यह अकाउंट हैक हो गया होगा। कुछ ने यह भी कयास लगाया कि लंदन से किसी ने यह पोस्ट डाले हैं या कोई और व्यक्ति प्रतीक के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है।