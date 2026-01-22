22 जनवरी 2026,

लखनऊ

‘…तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है’, प्रतीक के बाद अब अपर्णा यादव बोलीं-साजिश रचने वालों की हो गई पहचान

Aparna and Prateek Yadav Divorce Case Update: अपर्णा यादव ने पति प्रतीक यादव से तलाक के मामले में चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि साजिश रचने वालों की पहचान हो गई है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 22, 2026

aparna yadav breaks silence on her divorce from prateek says conspirators identified UP News.

प्रतीक से तलाक के मामले में अपर्णा यादव ने तोड़ी चुप्पी। फोटो सोर्स- Video Grab

Aparna and Prateek Yadav Divorce Case Update: अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव का तलाक का मामला इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। पति प्रतीक यादव की ओर से तलाक से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने के बाद अपर्णा यादव ने पहली बार खुलकर अपनी बात कही।

Aparna Yadav News: तलाक के मामले में क्या बोलीं अपर्णा यादव

इस पूरे विवाद पर उन्होंने ना सिर्फ अपने वैवाहिक रिश्ते को लेकर स्थिति स्पष्ट की, बल्कि यह भी आरोप लगाया कि उनके निजी जीवन को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अपर्णा यादव ने साफ किया कि उनके और उनके पति प्रतीक यादव के बीच सब कुछ ठीक है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि उनके रिश्ते में किसी तरह की गंभीर समस्या है। अपर्णा का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर उनके परिवार और वैवाहिक जीवन को लेकर गलत माहौल बना रहे हैं और रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं।

UP News: 'सोशल मीडिया पर फैल रही बातें सच्चाई से दूर हैं'

इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही बातें सच्चाई से दूर हैं और इन्हें किसी साजिश के तहत उछाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पारिवारिक रिश्ते मजबूत बने रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़े और उन्हें सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके।

Aparna Yadav Statement On Divorce: 'बदनाम करने की कोशिश'

उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण भी जुड़े हुए हैं। अपर्णा यादव के मुताबिक, जब आप लगातार सक्रिय रहते हैं और अपने मुद्दों पर मजबूती से खड़े रहते हैं तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप किसी के दबाव में नहीं आते, तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अपर्णा यादव ने स्पष्ट किया कि यह तरीका कोई नया नहीं है और उनके खिलाफ भी यही रणनीति अपनाई जा रही है।

Uttar Pradesh News: 'जिन लोगों की भूमिका उनकी पहचान हो चुकी है'

अपर्णा यादव ने दावा किया कि इस पूरे विवाद के पीछे जिन लोगों की भूमिका है, उनकी पहचान हो चुकी है। अपर्णा यादव ने कहा कि सही समय आने पर उन सभी को सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया।

Prateek Yadav Statement On Divorce: 'यह मेरा निजी मामला है'

प्रतीक यादव से जब मामले को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, "यह मेरा निजी मामला है और इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं।" प्रतीक ने इस एक वाक्य में पूरे विवाद को निजी बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने ना तो पोस्ट की पुष्टि की और ना ही इनकार किया।

Political Controversy: क्या था विवाद?

कुछ दिन पहले ही प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपर्णा यादव के खिलाफ काफी आपत्तिजनक और निजी पोस्ट किए गए थे। इन पोस्ट में अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिससे सोशल मीडिया पर खूब हंगामा हुआ। लोग हैरान थे कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसा पोस्ट कैसे कर दिया। पोस्ट इतने विवादास्पद थे कि अपर्णा के भाई ने कहा कि यह अकाउंट हैक हो गया होगा। कुछ ने यह भी कयास लगाया कि लंदन से किसी ने यह पोस्ट डाले हैं या कोई और व्यक्ति प्रतीक के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है।

22 Jan 2026 02:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / '…तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है', प्रतीक के बाद अब अपर्णा यादव बोलीं-साजिश रचने वालों की हो गई पहचान

