‘प्रिंस ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा’, लड़की ने घर से निकलना किया बंद और….

युवती ने कही सुसाइड की बात। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में मनचले से तंग आकर युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया। मनचला फिर भी नहीं माना। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर युवती को बदनाम करना शुरू कर दिया।
मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में की, लेकिन फिर भी युवक नहीं माना। हाल ही में युवती दोबारा थाने पहुंची। इस दौरान उसने कहा,'' मेरी जिंदगी नरक बन गई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मेरे पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।''
ऐसा सुनते ही पुलिस हरकत में आ गई। आनन-फानन में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी की तलाश में दबिश दी। हालांकि युवक पुलिस के हाथ नहीं लगा। लालकुर्ती थानाक्षेत्र निवासी युवती ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। जिसमें युवती ने बताया कि करीब 6 महीने से कॉलोनी का ही प्रिंस उसे परेशान कर रहा है।
युवती ने शिकायत में कहा कि रास्ते में आते-जाते प्रिंस अश्लील टिप्पणी करता है। साथ ही शादी करने की जिद करता है। मना करने पर वह परिजनों को गोली मारने की धमकी देता है। युवती ने आरोप लगाया कि परिजन जहां भी युवती की शादी की बात करते है, प्रिंस वहां गलत बातें बोलकर उसका रिश्ता तुड़वा देता है।
युवती का आरोप है कि मंगलवार सुबह आरोपीअपने 10-15 साथियों के साथ उसके घर आया। इसके बाद उसने धमकी दी कि कहीं भी उसका रिश्ता नहीं होने देगा। युवती की बात सुन पुलिस ने तत्काल प्रिंस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और प्रिंस के घर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी है।
