मेरठ

‘प्रिंस ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा’, लड़की ने घर से निकलना किया बंद और….

Crime News: युवती ने कहा कि प्रिंस ने उसकी जिंदगी नरक बना दी है। अब उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जानिए पूरा मामला क्या है?

मेरठ

image

Harshul Mehra

Jan 22, 2026

girl fed up with molester stopped leaving house and talked about suicide meerut crime

युवती ने कही सुसाइड की बात। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में मनचले से तंग आकर युवती ने घर से निकलना बंद कर दिया। मनचला फिर भी नहीं माना। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर युवती को बदनाम करना शुरू कर दिया।

UP Crime: मनचले से परेशान युवती ने आत्महत्या की बात कही

मामले की शिकायत पीड़िता ने थाने में की, लेकिन फिर भी युवक नहीं माना। हाल ही में युवती दोबारा थाने पहुंची। इस दौरान उसने कहा,'' मेरी जिंदगी नरक बन गई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब मेरे पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।''

Meerut Crime: आनन-फानन में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की

ऐसा सुनते ही पुलिस हरकत में आ गई। आनन-फानन में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी की तलाश में दबिश दी। हालांकि युवक पुलिस के हाथ नहीं लगा। लालकुर्ती थानाक्षेत्र निवासी युवती ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। जिसमें युवती ने बताया कि करीब 6 महीने से कॉलोनी का ही प्रिंस उसे परेशान कर रहा है।

Uttar Pradesh Crime: 'गोली मारने की धमकी देता है प्रिंस'

युवती ने शिकायत में कहा कि रास्ते में आते-जाते प्रिंस अश्लील टिप्पणी करता है। साथ ही शादी करने की जिद करता है। मना करने पर वह परिजनों को गोली मारने की धमकी देता है। युवती ने आरोप लगाया कि परिजन जहां भी युवती की शादी की बात करते है, प्रिंस वहां गलत बातें बोलकर उसका रिश्ता तुड़वा देता है।

Meerut News: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

युवती का आरोप है कि मंगलवार सुबह आरोपीअपने 10-15 साथियों के साथ उसके घर आया। इसके बाद उसने धमकी दी कि कहीं भी उसका रिश्ता नहीं होने देगा। युवती की बात सुन पुलिस ने तत्काल प्रिंस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और प्रिंस के घर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी है।

Published on:

22 Jan 2026 12:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / 'प्रिंस ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है, अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा', लड़की ने घर से निकलना किया बंद और….

