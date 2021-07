पुलिस की पकड़ में आया सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बाबा सच्चिदानंद , 50 हजार का था आरोपी

Baba Sachchidanand accused of harassment caught by the police- तीन सालों तक पुलिस से आंख मिचोली करने वाला 50 हजार इनामी बलात्कारी बाबा सच्चिदानंद (Baba Sachchidanand) आखिरकार गिरफ्तार हो गया। लखनऊ की एसटीएफ टीम ने उसे अमरोहा से गिरफ्तार कर बस्ती पुलिस के हवाले कर दिया है।