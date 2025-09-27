Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

बरेली दंगा: योगी ने कहा- “ना जाम होगा, ना कर्फ्यू, बल्कि सबक ऐसा जो पीढ़ियों तक याद रहे, जानिए आगे क्या कहा?

लखनऊ में 'विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली दंगे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अशांति फैलाने वालों को ऐसे सबक सिखाए जाएंगे। जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगे।

लखनऊ

Mahendra Tiwari

Sep 27, 2025

Cm yogi
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोटो सोर्स ट्विटर

लखनऊ में 'विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली दंगे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अशांति फैलाने वालों को ऐसे सबक सिखाए जाएंगे। जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगे।राजधानी लखनऊ के होटल ताज में शनिवार को ‘विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047’ विषयक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकास की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करना था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट विकास को प्रमुखता से रेखांकित किया।

बरेली में हालिया हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले जिले में माफिया को खुली छूट मिलती थी। लेकिन अब प्रशासन ने ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अपराधियों और माफिया को उनके तरीके से समझाने की नीति अपनाई जाती है। जिससे आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। सीएम योगी ने भारत की ऐतिहासिक प्रगति का भी हवाला देते हुए बताया कि 11वीं सदी में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40% हिस्सेदारी रखता था। जबकि अंग्रेजों के शासनकाल में इसका अत्यधिक नुकसान हुआ। देश के उद्योग धंधे समाप्त कर दिए गए। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय, सुश्रुत, चरक और पाणिनि जैसे विद्वानों का जिक्र कर देश की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत को याद दिलाया।

झूठे नारों विभाजनकारी संदेशों से भटकाते वालों परबुलडोजर जैसी कठोर कार्यवाही

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग, जो समाज को झूठे नारों और विभाजनकारी संदेशों से भटकाते हैं। उनके खिलाफ बुलडोजर जैसी कठोर कार्रवाई अपनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश ने पिछले आठ वर्षों में उल्लेखनीय विकास किया है। प्रदेश में एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, शहरों में सबसे अधिक मेट्रो प्रोजेक्ट, 16 सक्रिय एयरपोर्ट और निवेश आकर्षण जैसे कई क्षेत्रों में यूपी ने देश में अग्रणी भूमिका निभाई है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि

सीएम ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन, एथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में देश में नंबर एक है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है और 2047 तक इसे सिक्स ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य है। उन्होंने निवेश को बढ़ावा देने, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और वन जिला-वन प्रोडक्ट जैसे योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री योगी ने निष्कर्ष रूप में कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रगति केवल योजना या नीति नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी और प्रतिबद्धता से संभव है। प्रदेश की जमीन में उत्पादन क्षमता और निवेश की अपार संभावना है। जो 2047 तक इसे विकसित और सशक्त बनाने में मदद करेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 02:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बरेली दंगा: योगी ने कहा- “ना जाम होगा, ना कर्फ्यू, बल्कि सबक ऐसा जो पीढ़ियों तक याद रहे, जानिए आगे क्या कहा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.