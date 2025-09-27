बरेली दंगा: योगी ने कहा- “ना जाम होगा, ना कर्फ्यू, बल्कि सबक ऐसा जो पीढ़ियों तक याद रहे, जानिए आगे क्या कहा?

बरेली में हालिया हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले जिले में माफिया को खुली छूट मिलती थी। लेकिन अब प्रशासन ने ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अपराधियों और माफिया को उनके तरीके से समझाने की नीति अपनाई जाती है। जिससे आने वाली पीढ़ियों को सबक मिले। सीएम योगी ने भारत की ऐतिहासिक प्रगति का भी हवाला देते हुए बताया कि 11वीं सदी में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 40% हिस्सेदारी रखता था। जबकि अंग्रेजों के शासनकाल में इसका अत्यधिक नुकसान हुआ। देश के उद्योग धंधे समाप्त कर दिए गए। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय, सुश्रुत, चरक और पाणिनि जैसे विद्वानों का जिक्र कर देश की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत को याद दिलाया।