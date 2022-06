लखनऊ में दिन-दहाड़े खूनी खेल से पुलिस की उड़ी नीद, कौन है विकास दुबे से भी खतरनाक वीरेंद्र ठाकुर

Virendra Thakur Murder: उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर खूनी खेल दिखा। बीते दिनों दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन जानते हैं कौन वीरेंद्र ठाकुर। विकास दुबे से भी बड़ी साम्राज्य...

यूपी की राजाधानी लखनऊ में शनिवार को बिहार के रहने वाले रेलवे ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक वीरेंद्र ठाकुर विकलांग था और उसकी हत्या से पुलिस की नींद उड़ी हुई है। पुलिस ठेकेदार की हत्या का कारण व्यापारिक रंजिश बता रही है। बिहार के रहने वाले ठेकेदार की हत्या करने हत्यारे पुलिस की वर्दी में आये थे। हत्या करने वाले संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज का वीडियो भी सामने आया है। मृतक ने अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी रखे थे जो हत्या के बाद से फरार हैं। वीरेंद्र का इतिहास देंखे तो विकास दुबे से भी खतरनाक दिखा।

Bihar Contractor Virendra Thakur Murder in Lucknow Who is Virendra