लखनऊ. उन्नाव गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी व बांगरमऊ से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को क्लीन चिट मिल गई, हालांकि उनके भाई अतुल व अन्य आरोपियों को पुलिस ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में ले लिया है। बीतें दिनों हुए घटनाक्रम ने देश को झकझोर कर रख दिया है। बीतें साल हुए नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, रविवार को इंसाफ न मिलने के कारण उसका आत्मदाह करना व सोमवार को पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत ने यूपी पुलिस की लापरवाही व सत्ता की हनक को उजागर किया है जिससे लोग खासे आक्रोषित हैं। इसके ऊपर सेंगर का सभी इंटरव्यू में मुस्कुराता चेहरा आग में घी डालने का काम कर रहा है। और इस पर सबसे ज्यादा भड़की हैं बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री रवीना टंडन , जिन्होंने सेंगर को शर्मिंदा होने के लिए कहा है।

रवीना टंडन ने सेंगर को लताड़ा, कहा- जरा शर्मिदा हो लेते

फिल्म 'मोहरा' की अभिनेत्री रवीना टंडन ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सेंगर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला गर्माता देख सीएम योगी ने कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने और उनका पक्ष जानने के लिए सोमवार को अपने कार्यालय बुलाया था। इसी मुलाकात की जानकारी देते हुए एक न्‍यूज एजेंसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सेंगर का यब फोटो शेयर किया।

रवीना टंडन ने सेंगर की यह तस्वीर अपनी ट्विटर वॉल पर शेयर करते हुए उन्हें लताड़ा और लिखा, "ऐसा लगा रहा है मानो किसी बिल्‍ली को मलाई मिल गई हो। वो (सेंगर) कम से कम इस पूरी घटना के लिए शर्मिंदा दिख सकते थे और उस महिला के पिता की पुलिस कस्‍टडी में हुई मौत पर खेद जता सकते थे।"

Like the Cat who got the Cream . The least he could do is look embarrassed by the whole incident and apologetic for the death of the woman’s father in police custody. https://t.co/XglExC0Ip4