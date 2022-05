Looteri Dulhan: शादी के तीन दिन बाद ही भाग गई दुल्हन, ऐसी हरकत से उड़े पति के होश

बहू आकांक्षा ने विजय और उनके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी। रिश्तेदारों की मदद से सम्पर्क किए जाने पर आकांक्षा और उसके पिता ने शादी तोड़ने की बात कहते हुए 40 लाख रुपये मांगे थे।

Published: May 22, 2022 09:32:32 am

अक्सर आपने पढ़ा या सुना होगा कि शादी के अगले दिन ही दुल्हन सब कुछ समेट बटोर कर फरार हो गई। एक बार फिर ऐसा मामला देखने को मिला। दरअसल ग्रेटर नोएडा अल्फा डी-101 निवासी एक युवती की शादी लखनऊ के एक लड़के के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल पहुंचते ही बहू ने ग्रेटर नोएडा में डेढ़ करोड़ रुपये का फ्लैट दिलाने के लिए कहा। जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसने ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में धमकी दी। उधर, पीड़ितों ने लखनऊ के कृष्णानगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित का आरोप है कि युवती के साथ उसका पूरा परिवार शादी कर रुपये ऐंठने का काम करता है।

Bride ran away after three days of marriage