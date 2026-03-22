लखनऊ हादसा: गाजीपुर में अनियंत्रित कार बंधे के नीचे गिरी, इलाके में मचा हड़कंप

घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे इस तरह के हादसों की संभावना बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जैसे स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाए जाएं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में घायल लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।