लखनऊ हादसा: गाजीपुर में अनियंत्रित कार बंधे के नीचे गिरी, इलाके में मचा हड़कंप

लखनऊ में अनियंत्रित कार बंधे के नीचे गिरी, इलाके में मची अफरा-तफरी; राहत-बचाव कार्य जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Car Accident: राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित लवकुश नगर इलाके में रविवार को एक बड़ा हादसा सामने आया, जब एक कार अचानक अनियंत्रित होकर बंधे के नीचे जा गिरी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार तेज रफ्तार में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके चलते कार सीधे बंधे के नीचे जा गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वाहन नीचे पहुंच चुका था।
घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। कई लोगों ने मिलकर कार के दरवाजे खोलने की कोशिश की, ताकि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।
सूचना मिलते ही गाजीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य को तेज किया और जरूरत पड़ने पर अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी बुलाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। यह आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार या वाहन पर नियंत्रण खोने के चलते यह दुर्घटना हुई हो सकती है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर वाहन तेज गति से चलते हैं, जिससे इस तरह के हादसों की संभावना बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जैसे स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाए जाएं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में घायल लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
इस घटना ने एक बार फिर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन और सड़क पर सावधानी बरतना ऐसे हादसों को रोकने के लिए बेहद जरूरी है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचना देने की भी सलाह दी गई है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
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