लखनऊ में दीक्षांत परेड, मंत्री ने ली सलामी, 119 प्रशिक्षु पासआउट, उत्कृष्ट को सम्मान

दीक्षांत समारोह में कुल 119 प्रशिक्षु शामिल हुए, जिनमें 4 अधिकारी संवर्ग (उत्तर प्रदेश) और 115 जेल वार्डर शामिल थे। जेल वार्डरों में 74 उत्तर प्रदेश और 41 उत्तराखंड से थे। यह आयोजन न केवल प्रशिक्षण की पूर्णता का प्रतीक था, बल्कि इन प्रशिक्षुओं के लिए उनके करियर की नई शुरुआत का भी संकेतक बना। संस्थान ने अगस्त 2025 तक कुल 1736 अधिकारियों और 13,391 जेल वार्डरों को प्रशिक्षित किया है। इसके अतिरिक्त, रिफ्रेशर कोर्स के तहत लगभग 1287 अधिकारियों और कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया गया है।