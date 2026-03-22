UP Crime: अवैध रिश्ते में रोड़ा बनी सास की हत्या, बहू ने प्रेमी संग मिलकर तोड़ा हर रिश्ता और भरोसा

UP Crime News: राजधानी लखनऊ के निशातगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। यहां अवैध संबंधों में बाधा बन रही सास की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद घर के अंदर से जो सच्चाई सामने आई, उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। मृतका की पहचान 69 वर्षीय निर्मला देवी के रूप में हुई है, जो सचिवालय से सेवानिवृत्त थीं। उनका शव घर के एक कमरे में हाथ-पैर बंधे हुए हालत में मिला। घटना के समय वह घर पर अकेली थीं।

