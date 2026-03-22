UP Crime: अवैध रिश्ते में रोड़ा बनी सास की हत्या, बहू ने प्रेमी संग मिलकर तोड़ा हर रिश्ता और भरोसा

लखनऊ में सनसनीखेज हत्याकांड: अवैध संबंध में रोड़ा बनी सास की बहू ने प्रेमी संग मिलकर की हत्या (Source: Police Media Cell)
UP Crime News: राजधानी लखनऊ के निशातगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। यहां अवैध संबंधों में बाधा बन रही सास की बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद घर के अंदर से जो सच्चाई सामने आई, उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। मृतका की पहचान 69 वर्षीय निर्मला देवी के रूप में हुई है, जो सचिवालय से सेवानिवृत्त थीं। उनका शव घर के एक कमरे में हाथ-पैर बंधे हुए हालत में मिला। घटना के समय वह घर पर अकेली थीं।
पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार दोपहर निशातगंज की गली नंबर-3 में हुई। निर्मला देवी अपने बेटे, बहू और पोते-पोती के साथ रहती थीं। उनके पति का दो साल पहले निधन हो चुका था। परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, जबकि पहली मंजिल पर किराएदार रहते थे। घटना के समय बेटा नौकरी पर था और बहू घर से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान हत्या को अंजाम दिया गया।
घटना का खुलासा तब हुआ जब पोता आदित्य डिलीवरी का काम करके घर लौटा। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और अंदर जाकर देखा तो दादी निर्मला देवी के हाथ-पैर बंधे हुए हैं और वह बेहोश पड़ी हैं। उसने तुरंत किरायेदार पिंटू मौर्य को बुलाया और पिता को फोन किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस जांच में एक अहम सुराग सीसीटीवी कैमरा बना। घर में लगा कैमरा दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच बंद पाया गया। जब पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो एक किरायेदार राजन शर्मा को घर से निकलते हुए देखा गया। इसके बाद घर का कैमरा दोबारा चालू हो गया। यह तथ्य पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हुआ और जांच की दिशा बदल गई।
घटना के बाद मौके पर पहुंची डॉग स्क्वायड टीम ने सूंघते हुए सीधे घर से कुछ दूरी पर खड़े राजन तक पहुंच बनाई। राजन की गतिविधियां पहले से ही संदिग्ध थीं। वह पुलिस के साथ खड़ा होकर जांच को देख रहा था और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। डॉग के उसके पास रुकते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी राजन शर्मा का मृतका की बहू रंजना से अवैध संबंध था। परिवार को इस रिश्ते की जानकारी थी और वे इसका विरोध करते थे। कई बार दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था, जिसके बाद परिवार में विवाद भी हुआ था। निर्मला देवी अक्सर इस संबंध का विरोध करती थीं और बहू को समझाने की कोशिश करती थीं। इसी बात से नाराज होकर रंजना और उसके प्रेमी ने हत्या की साजिश रची।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पहले से पूरी योजना बनाई थी। जब घर में केवल बुजुर्ग महिला मौजूद थीं, तब दोनों ने मौका देखकर घर में प्रवेश किया। इसके बाद निर्मला देवी के हाथ-पैर बांधकर उनका गला दबाकर हत्या कर दी गई, ताकि घटना को लूट या अन्य अपराध का रूप दिया जा सके।
हत्या के बाद आरोपी राजन घटनास्थल के पास ही खड़ा होकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। वह पुलिस के साथ घूमता रहा और खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता रहा। यहां तक कि वह पुलिस के सामने ही आरोपियों को पकड़ने की बातें करता रहा, लेकिन उसकी हरकतों ने पुलिस को और ज्यादा शक में डाल दिया।
घटना के बाद जब बहू रंजना मौके पर पहुंची, तो उसके हाव-भाव पुलिस को संदिग्ध लगे। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ।
इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोगों के बीच भय और आक्रोश का माहौल है। साथ ही इस घटना ने रिश्तों की मर्यादा और विश्वास पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
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