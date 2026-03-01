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Women Jobs: यूपी रोडवेज में महिलाओं के लिए 2584 नौकरियां, रोजगार मेले से होगी सीधी भर्ती

UP Govt Announces 2584 Jobs for Women Conductors in Roadways: यूपी रोडवेज में 2584 महिला परिचालकों की भर्ती की जाएगी। इंटरमीडिएट मेरिट के आधार पर चयन होगा और रोजगार मेलों के जरिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 21, 2026

यूपी रोडवेज में महिलाओं के लिए बड़ा मौका (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

यूपी रोडवेज में महिलाओं के लिए बड़ा मौका (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Women Govt Announces 2584 Jobs: उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग में बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। Uttar Pradesh State Road Transport Corporation में 2584 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक (कंडक्टर) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस पहल को महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Dayashankar Singh ने इस भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योग्य महिला अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित कर सीधे संविदा पर नियुक्त किया जाएगा।

महिला अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर

इस भर्ती अभियान के तहत महिलाओं को सरकारी परिवहन क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से इस क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन अब सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत चयनित महिला परिचालकों को उनके गृह जनपद के अंतर्गत आने वाले डिपो में ही नियुक्ति दी जाएगी, जिससे उन्हें अपने परिवार के पास रहते हुए नौकरी करने का अवसर मिलेगा।

योग्यता और आवश्यक शर्तें

परिवहन मंत्री Dayashankar Singh ने बताया कि इस भर्ती के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अभ्यर्थी का इंटरमीडिएट (12वीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सीसीसी (CCC) कंप्यूटर प्रमाणपत्र अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) का सदस्य होना जरूरी है,इसके अलावा, जिन अभ्यर्थियों के पास एनसीसी ‘बी’ प्रमाणपत्र, एनएसएस प्रमाणपत्र या भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार हैं, उन्हें अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा।

मेरिट आधारित चयन, अतिरिक्त 5% वेटेज

भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। विशेष उपलब्धियों वाले अभ्यर्थियों,जैसे एनसीसी, एनएसएस या स्काउट गाइड प्रमाणपत्र धारकों को उनके अंकों पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। इससे योग्य और सक्रिय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी।

 वेतन और सुविधाएं

चयनित महिला परिचालकों को संविदा चालकों और परिचालकों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक दरों के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। हालांकि यह नियुक्ति संविदा पर होगी, लेकिन इससे महिलाओं को स्थायी आय का स्रोत मिलेगा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।

गृह जनपद में मिलेगी नियुक्ति

इस भर्ती की खास बात यह है कि महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के अंतर्गत आने वाले डिपो में ही नियुक्त किया जाएगा। इससे उन्हें नौकरी के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा और वे अपने परिवार के साथ रहकर कार्य कर सकेंगी।

रोजगार मेलों के जरिए होगी भर्ती

भर्ती प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाने के लिए प्रदेशभर में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में अभ्यर्थी सीधे पहुंचकर आवेदन कर सकेंगी।

रोजगार मेला कार्यक्रम

  • 25 मार्च: सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट धाम-बांदा, प्रयागराज
  • 28 मार्च: गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी
  • 30 मार्च: मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़
  • 01 अप्रैल: नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर

इन रोजगार मेलों में भाग लेकर इच्छुक अभ्यर्थी सीधे आवेदन कर सकती हैं और चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं।

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को अपने निकटतम क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। वहां पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा किया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो, ताकि अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियां इसका लाभ उठा सकें।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

यह पहल न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जानकारों  का मानना है कि परिवहन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से न केवल कार्यस्थल का माहौल बेहतर होगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक संदेश जाएगा।

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Published on:

21 Mar 2026 11:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Women Jobs: यूपी रोडवेज में महिलाओं के लिए 2584 नौकरियां, रोजगार मेले से होगी सीधी भर्ती

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