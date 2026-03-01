Women Jobs: यूपी रोडवेज में महिलाओं के लिए 2584 नौकरियां, रोजगार मेले से होगी सीधी भर्ती

Women Govt Announces 2584 Jobs: उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए राज्य सरकार ने परिवहन विभाग में बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। Uttar Pradesh State Road Transport Corporation में 2584 महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक (कंडक्टर) के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस पहल को महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Dayashankar Singh ने इस भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योग्य महिला अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयनित कर सीधे संविदा पर नियुक्त किया जाएगा।