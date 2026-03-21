CM Yogi Order: बेमौसम बारिश पर सीएम योगी सख्त, फसल नुकसान का सर्वे और मुआवजा देने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का त्वरित सर्वे कराएं। उन्होंने कहा कि सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया है कि खेतों में जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए, न कि केवल कागजी औपचारिकताओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन किसानों को वास्तव में नुकसान हुआ है, उन्हें ही सहायता का लाभ मिले।