ममता बनी अपराध की वजह, देवरानी का नवजात चुराया, मां की गोद से छिनने का दर्दनाक सच

Lucknow Hardoi Kidnapping Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपनी ही देवरानी के घर से एक माह के नवजात शिशु की चोरी कर ली और फरार हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर महिला और उसके पहले पति को हरदोई जिले के संडीला इलाके से गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। यह मामला न केवल अपराध का है, बल्कि सामाजिक और मानसिक पहलुओं को भी उजागर करता है, जहां संतान की चाह ने एक महिला को गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर दिया।