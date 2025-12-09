Codeine Syrup: कोडीन कफ सिरप पर योगी सरकार का प्रहार, अवैध नशा कारोबारियों पर कसा शिकंजा पूरे प्रदेश में

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि ‘नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त उत्तर प्रदेश’ अभियान के तहत अब तक 28 जनपदों में 128 दवा प्रतिष्ठानों और कारोबारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो महीनों में खाद्य सुरक्षा विभाग, जिला पुलिस और यूपी एसटीएफ के सहयोग से प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स अभियान चलाकर अवैध कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त की गई है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर झूठी या भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में इसी तरह की अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।