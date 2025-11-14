बिहार में ‘मील का पत्थर’ साबित हुए CM योगी! 43 सीटों पर किया था प्रचार; कितने पर BJP, NDA आगे?

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के समर्थन में प्रचार किया था। समाजवादी पार्टी के कई नेता और सांसद भी चुनाव अभियान में सक्रिय रहे। हालांकि, अब तक के रुझान यह दर्शाते हैं कि बिहार की जनता ने इस बार एकतरफा रूप से NDA को समर्थन दिया है और महागठबंधन को नकार दिया है।