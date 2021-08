रक्षाबंधन पर यूपी की महिला पुलिसकर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, बीट पुलिस अधिकारी पद पर मिलेगी तैनाती

CM Yogi Adityanath gift to Women Police on Rakshabandhan Day- रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath), महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष पुलिसकर्मियों की तरह की बीट पुलिस अधिकारी के पद पर तैनाती का उपहार देंगे।

लखनऊ. CM Yogi Adityanath gift to Women Police on Rakshabandhan Day. यूपी की बेटियों के लिए इस बार का रक्षाबंधन (Rakshabandhan) बेहद खास होने वाला है। इस बार योगी सरकार (UP Government) यूपी की महिलाओं-बेटियों को राखी पर्व से एक दिन पहले कई तोहफे देने वाली है। सबसे ज्यादा तोहफे महिला पुलिसकर्मियों (Women Police) को मिलेंगे। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath), महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष पुलिसकर्मियों की तरह की बीट पुलिस अधिकारी के पद पर तैनाती का उपहार देंगे। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चों के लिए सभी 78 पुलिस जनपदों में बालवाड़ी का उपहार भी मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से सभी को एक-एक मास्क और राखी उपहार भी दिया जाएगा।

महिलाओं-बेटियों के लिए कई ऐलान

21 अगस्त से मिशन शक्ति के तीसरे चरण का आगाज होने जा रहा है। इस दिन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री महिलाओं-बेटियों के लिए कई ऐलान करेंगे। महिला पुलिसकर्मियों को बीट पुलिस अधिकारी के पद पर तैनाती मिलेगी। करीब 1300 थानों में पिंक शौचालय, नवनिर्मित ग्राम सचिवालयों में 'मिशन शक्ति हेल्पडेस्क', महिला पुलिसकर्मियों के खाली पदों पर भर्ती जैसी उपहार भी मिलेंगे। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना से वंचित 1.5 लाख बेटियों को और निराश्रित महिला पेंशन योजना की पात्र 1.73 लाख नई लाभार्थी महिलाओं को योजना से जोड़ा जाएगा। कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया जाएगा।

मिशन शक्ति जागरूकता अभियान

शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने इससे संबंधित दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालक, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाली महिलाओं, स्कूल ड्रॉपआउट बेटियों पर ध्यान केन्द्रित करके शक्ति मोबाइल द्वारा जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास, माध्यमिक, बेसिक व उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास, युवा कल्याण सहित सभी संबंधित विभागों को मिशन शक्ति के नए चरण के दौरान महिला हित से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को पहुंचाने की भी बात कही।

ये भी पढ़ें: बेसहारा बच्चों के हक में सीएम योगी का बड़ा फैसला, आर्थिक सहायता के लिए हर माह मिलेंगे 2500 रुपये, पढ़ाई में भी मदद

ये भी पढ़ें: ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 'धोपाप' नाम से अगरबत्ती बनाने की हो पहल: मेनका गांधी