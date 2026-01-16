16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

हाईकोर्ट के पास बनेगा संविधान पार्क, अर्जुनगंज के पास विकसित होगा पांडव पार्क

Lucknow Development Authority : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से शहर के समग्र विकास और सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित करीब 195 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अवस्थापना विकास निधि की बैठक में मंजूरी दी गई।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 16, 2026

लखनऊ विकास प्राधिकरण।

लखनऊ : राजधानी लखनऊ को हरित, सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 195 करोड़ रुपये की लागत से शहर के विभिन्न इलाकों में पार्क, ग्रीन बेल्ट, स्पोर्ट्स एरिया और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से शहर के समग्र विकास और सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित करीब 195 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अवस्थापना विकास निधि की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने की। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि गोमती नगर में सहारा ग्रुप से खाली कराई गई भूमि पर विकसित किए जा रहे गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क को और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा।

इसके तहत लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से एक इंटरैक्टिव बर्ड एवियरी का निर्माण किया जाएगा। करीब एक एकड़ क्षेत्र में बनने वाली इस एवियरी में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के प्राकृतिक आवास के अनुरूप पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को प्रकृति के बेहद करीब से पक्षी जीवन देखने का अवसर मिलेगा।

6 करोड़ की लागत से बनेगा संविधान पार्क

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के पास ग्रीन बेल्ट की लगभग 2500 वर्गमीटर भूमि पर करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से संविधान पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क में अशोक स्तंभ, इंडिया मैप, संसद भवन की आकृति, पैनल वॉल, म्यूरल और आकर्षक लैंडस्केपिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य आमजन में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। गोमती नगर क्षेत्र में ग्वारी फ्लाईओवर के पास स्थित ग्रीन बेल्ट में 8 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्पोर्ट्स एरिया तथा 8.5 करोड़ रुपये की लागत से लोटस पार्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही गोमती रिवर फ्रंट पर बच्चों के लिए करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से विशेष वंडर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है।

अर्जुनगंज में बनेगा 5 करोड़ से बनेगा पांडव पार्क

अर्जुनगंज क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से पाण्डव पार्क भी विकसित किया जाएगा। कानपुर रोड योजना स्थित ईको गार्डेन में पीपीपी मॉडल पर करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से इन्सेक्टोपीडिया पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जंगल ट्रेल और कीटों की विशाल आकृतियां मुख्य आकर्षण होंगी।

वहीं, ऐशबाग स्थित सुप्पा झील के संवर्धन और सौंदर्यीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें बाउंड्री वॉल, पाथ-वे, हॉर्टीकल्चर और साफ-सफाई के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा फैजुल्लागंज क्षेत्र में सड़क व जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जाएगा। शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी और विभिन्न पार्कों में 250 ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल लखनऊ की हरित पहचान मजबूत होगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

ये भी पढ़ें

हाथ पकड़कर जीजा-साली ट्रेन के आगे कूदे…चीथड़े उड़े, 2 साल से चल रहा था अफेयर
हरदोई
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 09:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / हाईकोर्ट के पास बनेगा संविधान पार्क, अर्जुनगंज के पास विकसित होगा पांडव पार्क

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला: 2026 से कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा होगी अनिवार्य

लखनऊ

अचानक बदलेगा मौसम, यूपी के कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य के करीब, अलर्ट जारी

अचानक बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में घना कोहरा, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

डीजीपी का बड़ा फैसला, 2019 बाद भर्ती यूपी पुलिसकर्मियों के नियमित तबादले बंद, दंपती को मिलेगी छूट

यूपी पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव, 2019 बाद भर्ती सिपाही-दरोगा को तबादले से राहत    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group) 
लखनऊ

Jobs: राज्य के छात्रों के लिए गुड न्यूज, इस बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, मिलेगी पक्की नौकरी, सैलेरी भी बढ़िया

LU Campus Placement 2026
शिक्षा

UP School Holiday: यूपी के कई जिलों में 17,18 जनवरी स्कूल बंद, इस क्लास तक के बच्चों को स्कूल जाने की मनाही

UP School Holiday
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.