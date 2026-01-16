हाईकोर्ट के पास बनेगा संविधान पार्क, अर्जुनगंज के पास विकसित होगा पांडव पार्क

उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के पास ग्रीन बेल्ट की लगभग 2500 वर्गमीटर भूमि पर करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से संविधान पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क में अशोक स्तंभ, इंडिया मैप, संसद भवन की आकृति, पैनल वॉल, म्यूरल और आकर्षक लैंडस्केपिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य आमजन में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। गोमती नगर क्षेत्र में ग्वारी फ्लाईओवर के पास स्थित ग्रीन बेल्ट में 8 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्पोर्ट्स एरिया तथा 8.5 करोड़ रुपये की लागत से लोटस पार्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही गोमती रिवर फ्रंट पर बच्चों के लिए करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से विशेष वंडर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है।