हाईकोर्ट के पास बनेगा संविधान पार्क, अर्जुनगंज के पास विकसित होगा पांडव पार्क

लखनऊ : राजधानी लखनऊ को हरित, सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। करीब 195 करोड़ रुपये की लागत से शहर के विभिन्न इलाकों में पार्क, ग्रीन बेल्ट, स्पोर्ट्स एरिया और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की ओर से शहर के समग्र विकास और सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तावित करीब 195 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अवस्थापना विकास निधि की बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने की। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि गोमती नगर में सहारा ग्रुप से खाली कराई गई भूमि पर विकसित किए जा रहे गोमती बायो-डायवर्सिटी पार्क को और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा।
इसके तहत लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से एक इंटरैक्टिव बर्ड एवियरी का निर्माण किया जाएगा। करीब एक एकड़ क्षेत्र में बनने वाली इस एवियरी में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के प्राकृतिक आवास के अनुरूप पेड़-पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को प्रकृति के बेहद करीब से पक्षी जीवन देखने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के पास ग्रीन बेल्ट की लगभग 2500 वर्गमीटर भूमि पर करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से संविधान पार्क विकसित किया जाएगा। इस पार्क में अशोक स्तंभ, इंडिया मैप, संसद भवन की आकृति, पैनल वॉल, म्यूरल और आकर्षक लैंडस्केपिंग की जाएगी। इसका उद्देश्य आमजन में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। गोमती नगर क्षेत्र में ग्वारी फ्लाईओवर के पास स्थित ग्रीन बेल्ट में 8 करोड़ रुपये की लागत से मिनी स्पोर्ट्स एरिया तथा 8.5 करोड़ रुपये की लागत से लोटस पार्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही गोमती रिवर फ्रंट पर बच्चों के लिए करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से विशेष वंडर पार्क का निर्माण प्रस्तावित है।
अर्जुनगंज क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से पाण्डव पार्क भी विकसित किया जाएगा। कानपुर रोड योजना स्थित ईको गार्डेन में पीपीपी मॉडल पर करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से इन्सेक्टोपीडिया पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें जंगल ट्रेल और कीटों की विशाल आकृतियां मुख्य आकर्षण होंगी।
वहीं, ऐशबाग स्थित सुप्पा झील के संवर्धन और सौंदर्यीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें बाउंड्री वॉल, पाथ-वे, हॉर्टीकल्चर और साफ-सफाई के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा फैजुल्लागंज क्षेत्र में सड़क व जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जाएगा। शहर के प्रमुख मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी और विभिन्न पार्कों में 250 ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल लखनऊ की हरित पहचान मजबूत होगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
