कोरोना कर्फ्यू से तीन और जिलों को मिली राहत, अब केवल यहां पाबंदी रहेंगी जारी

Corona curfew revoked in UP three more districts. सोमवार तक 61 जिलों में कोरोना के सक्रिय केस 600 से कम होने पर पाबंदियां हटा दी गईं। अब इस लिस्ट में तीन और जिले जोड़ दिए गए हैं।