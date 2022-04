कोरोना संक्रमितों में 27 फीसदी बच्चे, XE वैरिएंट या फिर ओमिक्रॉन है वायरस, जानिए कितना है घातक

Covid 19 Update in Uttar Pradesh: कोरोना संक्रमण धीरे धीरे फैलने लगा है। दिल्ली की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अभी से सख्ती हो रही है। संक्रमण में ओमिक्रान वैरिएंट के 97 फीसदी मामले हैं।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सावधानी नहीं बरती तो जल्द ही न केवल दिल्ली बल्कि पूरा देश चौथी लहर की जद में होगा। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार अभी तक संक्रमण मामलों में 27 फीसदी बच्चे संक्रमित है। इससे अभिभावकों का डर और चिंता बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 205 नए केस मिले।

Covid infected 27% children is it new XE corona Variant or Omicron