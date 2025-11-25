Patrika LogoSwitch to English

झाड़ियों से मिली 161 जैलेटिन ट्यूब मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार! पूछताछ में बताई फिल्मी कहानी

Crime : पुलिस को एक स्कूल के पास झाड़ियों से जैलेटिन ट्यूब मिली थी। अब पकड़े गए आरोपी ने बताया है कि चट्टान में विस्फोट के लाई गई थी।

लखनऊ

image

Shivmani Tyagi

Nov 25, 2025

Crime : उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट थाना क्षेत्र में झाड़ियां में मिली 161 जैलैटिन ट्यूब मामले में अल्मोड़ा पुलिस ने प्रशांत कुमार बिष्ट नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि यही मुख्य अभियुक्त है। इसने पूछताछ में बताया है कि यह सारी ट्यूब सड़क निर्माण के लिए मंगाई गई थी। कई सालों से कमरे में रखी हुई थी जिन्हें मकान मालिक ने बाहर फेंक दिया। पुलिस को ये फिल्मी कहानी लग रही है और यही कारण है कि पुलिस अब इस मामले में और सुराग तलाशने में जुटी है। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस अब इस घटना के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।

ये है पूरा मामला

21 नवंबर को सल्ट थाना क्षेत्र के गांव डबरा के उच्चतर माध्यमिक स्कूल के पास झाड़ियां में से पुलिस को 161 जिलेटिन ट्यूब मिले थे। प्राथमिक तौर पर इसे किसी साजिश का हिस्सा मना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने इस मामले में स्पेशल जांच बैठाई। यह पता लगाने के लिए कहा गया कि यह ट्यूब कहां से आए। तुरंत मौके पर डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल दस्ता भेजा गया। आसपास के लोगों को सुरक्षित करते हुए इन ट्यूब को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मामले की छानबीन में पुलिस को प्रशांत नाम के एक व्यक्ति का नाम मिला। जब पुलिस ने इसे पड़कर इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि वर्ष 2016-17 में इसने 3 किलोमीटर सड़क बनाने का टेंडर लिया था। जब इस सड़क को बना रहा था तो रास्ते में चट्टान आ गई। तब इसके साथ लवी ने यह ट्यूब मंगाई थी। यह सारी ट्यूब उसके किराए के कमरे में रखी हुई थी। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि 6-7 साल से उसने कमरे को खाली नहीं किया था और उसका सारा सामान कमरे के अंदर ही रखा हुआ था। इसके बाद 2025 में मकान मालिक ने कमरे का ताला तोड़ लिया और अंदर जो भी सामान रखा था उसे बाहर फिंकवा दिया।

पुलिस को फिल्मी लगी कहानी

पुलिस को ये कहानी फिल्मी लगी तो आगे पूछताछ की गई।जब पुलिस ने आगे पूछताछ की तो पता चला कि मकान मालिक को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि यह विस्फोटक सामग्री है और इसको ऐसे नहीं फेंका जा सकता। पकड़े गए आरोपी ने कहा है कि उसके साथी लवी ने यह ट्यूब कहां से मंगाई थी उसे जानकारी नहीं है। अब पुलिस लवी की तलाश में जुट गई है। जैलेटिन ट्यूब का सारा रिकॉर्ड राजधानी देहरादून के ऑफिस में रहता है। पुलिस ने राजधानी देहरादून के ऑफिस से भी यह जानकारी मंगाई है कि किन-किन लोगों ने पिछले दिनों ये ट्यूब खरीदी थी। पकड़े गए आरोपी प्रशांत की उम्र करीब 35 वर्ष है। यह जनपद चंपावत के थाना पाटी क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस इसके बारे में पड़ताल कर रही है और इस मामले में आगे की जानकारी भी की जा रही है

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / झाड़ियों से मिली 161 जैलेटिन ट्यूब मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार! पूछताछ में बताई फिल्मी कहानी

लखनऊ
