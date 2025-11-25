झाड़ियों से मिली 161 जैलेटिन ट्यूब मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार! पूछताछ में बताई फिल्मी कहानी

21 नवंबर को सल्ट थाना क्षेत्र के गांव डबरा के उच्चतर माध्यमिक स्कूल के पास झाड़ियां में से पुलिस को 161 जिलेटिन ट्यूब मिले थे। प्राथमिक तौर पर इसे किसी साजिश का हिस्सा मना गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने इस मामले में स्पेशल जांच बैठाई। यह पता लगाने के लिए कहा गया कि यह ट्यूब कहां से आए। तुरंत मौके पर डॉग स्क्वायड और बम डिस्पोजल दस्ता भेजा गया। आसपास के लोगों को सुरक्षित करते हुए इन ट्यूब को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मामले की छानबीन में पुलिस को प्रशांत नाम के एक व्यक्ति का नाम मिला। जब पुलिस ने इसे पड़कर इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि वर्ष 2016-17 में इसने 3 किलोमीटर सड़क बनाने का टेंडर लिया था। जब इस सड़क को बना रहा था तो रास्ते में चट्टान आ गई। तब इसके साथ लवी ने यह ट्यूब मंगाई थी। यह सारी ट्यूब उसके किराए के कमरे में रखी हुई थी। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि 6-7 साल से उसने कमरे को खाली नहीं किया था और उसका सारा सामान कमरे के अंदर ही रखा हुआ था। इसके बाद 2025 में मकान मालिक ने कमरे का ताला तोड़ लिया और अंदर जो भी सामान रखा था उसे बाहर फिंकवा दिया।