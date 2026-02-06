6 मार्च को नहीं आएगी फाइनल वोटर लिस्ट! SIR में दावा-आपत्ति का बढ़ेगा समय, पंचायत चुनाव पर संकट

उत्तर प्रदेश में SIR के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट पहले ही जारी हो चुका है। लोग अपने नाम चेक कर रहे हैं और अगर नाम गलत है या कटा हुआ है, तो दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख शुक्रवार (6 फरवरी) थी। लेकिन अब इस समय को बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने बताया कि दावे-आपत्तियों और नोटिस पर सुनवाई का समय बढ़ाया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है।