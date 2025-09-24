दिल्ली में 17 छात्राओं के साथ कांड के बाद फरार चैतन्यानंद सरस्वती, यूपी में तलाश जारी, जानें UN नंबर वाली कार का रहस्य

चैतन्यानंद पर ना केवल छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, बल्कि वह 'यूनाइटेड नेशंस वाली ऐश' का इच्छुक भी पाया गया। इसके लिए उसने फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग किया। पुलिस ने संस्थान के बेसमेंट में एक लग्जरी वॉल्वो कार बरामद की, जिस पर फर्जी UN डिप्लोमैटिक नंबर 39 UN 1 लगा था। इस कार से आरोपी क्या लाभ उठा रहा था, यह अब भी जांच का विषय है।