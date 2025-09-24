Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

दिल्ली में 17 छात्राओं के साथ कांड के बाद फरार चैतन्यानंद सरस्वती, यूपी में तलाश जारी, जानें UN नंबर वाली कार का रहस्य

Chaintyanand Saraswati News: दिल्ली के प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतों का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती फरार है। इसके साथ ही फर्जी UN नंबर वाली लग्जरी कार का भी रहस्य सामने आया।

लखनऊ

Mohd Danish

Sep 24, 2025

delhi 17 girls assault chaintyanand saraswati escape up police investigation
दिल्ली में 17 छात्राओं के साथ कांड के बाद फरार चैतन्यानंद सरस्वती | Image Source - 'X'

Chaintyanand Saraswati escape up police investigation: दिल्ली के एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी फरार है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी वर्तमान में यूपी में किसी स्थान पर छिपा हो सकता है और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में थी। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस और इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए उसकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है।

अश्लील मैसेज और UN नंबर वाली कार का रहस्य

चैतन्यानंद पर ना केवल छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, बल्कि वह 'यूनाइटेड नेशंस वाली ऐश' का इच्छुक भी पाया गया। इसके लिए उसने फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग किया। पुलिस ने संस्थान के बेसमेंट में एक लग्जरी वॉल्वो कार बरामद की, जिस पर फर्जी UN डिप्लोमैटिक नंबर 39 UN 1 लगा था। इस कार से आरोपी क्या लाभ उठा रहा था, यह अब भी जांच का विषय है।

ये भी पढ़ें

UP Politics: आजम खान की रिहाई से यूपी सियासत में हलचल! सपा को मजबूती, भाजपा को ध्रुवीकरण का सहारा
रामपुर
azam khan release impact up politics sp bjp congress

चैतन्यानंद की विवादों से भरी कुंडली

चैतन्यानंद की विवादों से भरी हुई पुरानी फाइल्स पुलिस खंगाल रही है। पहली बार 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ के मामले में वह सुर्खियों में आया था। 2016 में भी इसी इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने उस पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। अब इसी तरह के नए केस में आरोपी की पुरानी फाइल्स और आरोपों को देखा जा रहा है।

पीड़ित छात्राओं के गंभीर आरोप

श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स की छात्राओं ने हाल ही में चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए। 32 छात्राओं में से 17 ने अश्लील वॉट्सऐप मैसेज और गलत शारीरिक संपर्क के आरोप लगाए। इसके बाद संस्थान ने वसंत कुंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन गिरफ्तारी से पहले आरोपी फरार हो गया।

पुलिस जांच और डिजिटल सबूत

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूत फॉरेंसिक लैब में भेजे हैं। 16 पीड़िताओं के बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराए जा चुके हैं। पुलिस संस्थान में और अन्य छात्राओं से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कुल कितनी छात्राओं को आरोपी ने शिकार बनाया और कब से ऐसा कर रहा था।

कानूनी कार्रवाई और धारा विवरण

प्रशासक पीए मुरली ने 4 अगस्त को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 75 (2), 79 और 351 (2) के तहत केस दर्ज किया। इसके अलावा, फर्जी UN नंबर वाली कार के लिए 25 अगस्त को अलग मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें धारा 345 (3), 318 (4), 336 (3) और 340 (2) लागू की गई।

संस्थान ने चैतन्यानंद से सभी संबंध तोड़े

संस्थान के संस्थापक श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम्, श्रृंगेरी ने बयान जारी किया कि चैतन्यानंद के अवैध और अनुचित कृत्यों का संस्थान से कोई संबंध नहीं है और सभी संबंध समाप्त कर दिए गए हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 04:01 pm

Published on:

24 Sept 2025 03:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / दिल्ली में 17 छात्राओं के साथ कांड के बाद फरार चैतन्यानंद सरस्वती, यूपी में तलाश जारी, जानें UN नंबर वाली कार का रहस्य

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.