डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी घोषणा, गृह जनपद में ही होगी नर्सों की तैनाती

उपमुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ वर्षों से अपने मूल जिले में पोस्टिंग की मांग कर रहा था, जो पूरी तरह जायज है। 'नर्सों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हम उन्हें घर के नजदीक तैनात करेंगे। इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि मरीजों को बेहतर सेवा भी मिलेगी।' उन्होंने जोर देकर कहा कि 2010 से पहले रिक्त पड़े वरिष्ठ पदों को जल्द पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा। इसके साथ ही स्पेशल पे (एसपी) और अन्य भत्तों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठाएगी।