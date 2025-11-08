डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी घोषणा, गृह जनपद में ही होगी नर्सों की तैनाती

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नर्सों के लिए की बड़ी घोषणा, PC- Patrika
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने नर्सों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राजकीय नर्सेस संघ के 18वें राज्य स्तरीय अधिवेशन में शनिवार को गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की नर्सों के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग जैसी ही नीति लागू करने का वचन दिया। इस दिशा में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह से प्रस्ताव मंगवाया गया है, ताकि जल्द से जल्द इसे अमल में लाया जा सके।
उपमुख्यमंत्री पाठक ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ वर्षों से अपने मूल जिले में पोस्टिंग की मांग कर रहा था, जो पूरी तरह जायज है। 'नर्सों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए हम उन्हें घर के नजदीक तैनात करेंगे। इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि मरीजों को बेहतर सेवा भी मिलेगी।' उन्होंने जोर देकर कहा कि 2010 से पहले रिक्त पड़े वरिष्ठ पदों को जल्द पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा। इसके साथ ही स्पेशल पे (एसपी) और अन्य भत्तों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सक्रिय कदम उठाएगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाठक ने नर्सों की अथक परिश्रम की तारीफ की। उन्होंने भावुक लहजे में कहा, 'नर्सें कड़ी मेहनत से न केवल मरीजों की जिंदगियां संवारती हैं, बल्कि पूरे परिवारों को नई उम्मीद देती हैं। डॉक्टरों के बाद सबसे ज्यादा समय मरीजों के साये में यही नर्सें बिताती हैं। दवा चढ़ाने से लेकर घावों की पट्टी बांधने तक, आईसीयू में वेंटिलेटर पर नजर रखने तक। आपकी 24x7 की सेवा ही स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है।'
गांधी भवन में आयोजित इस अधिवेशन में सैकड़ों नर्सों ने भाग लिया। संघ के पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ये घोषणाएं नर्स समुदाय के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होंगी। कार्यक्रम में नर्सों की उपलब्धियों पर चर्चा हुई और विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग