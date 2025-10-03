Driving My Dreams: ड्राइविंग माय ड्रीम्स : मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं की नई उड़ान

महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव लीना जोहरी ने कहा कि ड्राइविंग माय ड्रीम्स केवल ड्राइविंग का प्रशिक्षण देने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह बेटियों और महिलाओं के सपनों को दिशा देने का अभियान है। मिशन शक्ति की भावना है कि हर बेटी आत्मनिर्भर बने और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए।” विभाग की निदेशक संदीप कौर ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में जिस तरह बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया, उससे यह संदेश गया है कि उत्तर प्रदेश की बेटियाँ अब हर राह पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगी।