इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंजीकरण की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ी

लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अपर मिशन निदेशक ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि वे लक्षित युवाओं तक पहुँचने के लिए विशेष अभियान चलाएँ। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करना मिशन का लक्ष्य है। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार, परामर्श शिविर और संस्थागत समन्वय को प्राथमिकता दी जाए। प्रिया सिंह ने स्पष्ट किया कि अब जबकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, प्रत्येक जिला अपनी पंजीकरण संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करे। इसके लिए युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना आवश्यक होगा।