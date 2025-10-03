Patrika LogoSwitch to English

इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंजीकरण की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ी

इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025 युवाओं के लिए कौशल और करियर का बड़ा मंच है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की पहल पर इसकी पंजीकरण तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। अब अधिक युवा इसमें जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं और रोजगार व पहचान हासिल कर सकते हैं।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 03, 2025

युवाओं को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, व्यापक प्रचार-प्रसार और परामर्श शिविरों पर जोर (फोटो सोर्स : Whatsapp )

युवाओं को जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान, व्यापक प्रचार-प्रसार और परामर्श शिविरों पर जोर (फोटो सोर्स : Whatsapp )

India Skills 2025: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और अवसर की खबर सामने आई है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025 में पंजीकरण की अंतिम तिथि अब 15 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने शुक्रवार को दी। उन्होंने प्रतियोगिता में राज्य की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) को पंजीकरण की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

जिला स्तर पर अभियान तेज करने के निर्देश

लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अपर मिशन निदेशक ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि वे लक्षित युवाओं तक पहुँचने के लिए विशेष अभियान चलाएँ। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करना मिशन का लक्ष्य है। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार, परामर्श शिविर और संस्थागत समन्वय को प्राथमिकता दी जाए। प्रिया सिंह ने स्पष्ट किया कि अब जबकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है, प्रत्येक जिला अपनी पंजीकरण संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करे। इसके लिए युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करना आवश्यक होगा।

क्या है इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025

इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता है, जिसे स्किल इंडिया मिशन के तहत आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर देना है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को न केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, बल्कि उन्हें अपने क्षेत्र में करियर और रोजगार के बेहतरीन अवसर भी प्राप्त होते हैं। प्रतियोगिता में कई तरह के सेक्टर और ट्रेड शामिल होते हैं, जैसे निर्माण कार्य और इंजीनियरिंग,आईटी एवं डिजिटल तकनीक,स्वास्थ्य सेवा,फैशन व डिजाइनिंग,ऑटोमोबाइल,आतिथ्य और पर्यटन,
और कई अन्य उभरते क्षेत्र।

युवाओं के लिए अवसर

अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पंजीकरण करने वाले युवाओं को अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उन्हें विशेषज्ञ मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और प्रतियोगिता-आधारित अनुभव भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रतिभाशाली युवाओं का प्रदेश है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। हमें सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक युवा इस अभियान से जुड़ें।

पंजीकरण की प्रक्रिया

प्रतियोगिता से जुड़ी सभी जानकारी और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा https://www.skillindiadigital.gov.in
 पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक युवा पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार संबंधित ट्रेड का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

प्रदेश स्तर पर पहल

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने पिछले वर्षों में राज्यभर में कई युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने का काम किया है। इस बार मिशन का लक्ष्य है कि इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025 में उत्तर प्रदेश की भागीदारी सबसे बड़ी हो। इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचार अभियान चलाए जाएंगे। कैरियर काउंसलिंग शिविर आयोजित होंगे। युवाओं को प्रतियोगिता के लाभ और संभावनाओं के बारे में बताया जाएगा।

पिछली प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन

पिछली इंडिया स्किल्स प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के प्रतिभागियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया है। कई युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल किए और कुछ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश का प्रतिनिधित्व किया।यही कारण है कि इस बार सरकार और मिशन दोनों चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा सामने आएं और अपनी कुशलता को वैश्विक मंच पर दिखाएँ।

क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल

  • रोजगार के अवसर - प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवाओं को विभिन्न कंपनियों में बेहतर अवसर मिलते हैं।
  • वैश्विक पहचान -उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा अंतरराष्ट्रीय स्किल्स प्रतियोगिता तक पहुँच सकते हैं।
  • आत्मनिर्भर भारत- कुशल युवा न केवल रोजगार प्राप्त करते हैं, बल्कि स्वरोजगार और स्टार्टअप्स की दिशा में भी कदम बढ़ाते हैं।
  • प्रदेश की पहचान -उत्तर प्रदेश को प्रतिभा और कौशल के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंजीकरण की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ी

लखनऊ
