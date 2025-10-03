Patrika LogoSwitch to English

लखीमपुर खेरी

Mission Shakti: महिला सशक्तिकरण का संदेश, छात्रा को मिली थाना प्रभारी की जिम्मेदारी

Mission Shakti Chhaya Verma One Day Station Incharge: लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति अभियान के तहत बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा छाया वर्मा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। थाना खीरी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनीं, निरीक्षण किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम मानी गई।

3 min read

लखीमपुर खेरी

image

Ritesh Singh

Oct 03, 2025

छात्रा छाया वर्मा बनीं एक दिन की थाना प्रभारी, मिशन शक्ति अभियान के तहत खीरी में विशेष पहल (फोटो सोर्स : Whatsapp )

छात्रा छाया वर्मा बनीं एक दिन की थाना प्रभारी, मिशन शक्ति अभियान के तहत खीरी में विशेष पहल (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Mission Shakti Chhaya Verma:  महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाने तथा महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत गुरुवार को थाना खीरी में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में युवराज दत्त स्नातक महाविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा छाया वर्मा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। इस अनूठी पहल का मकसद समाज को यह संदेश देना था कि महिलाएं भी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हैं। साथ ही, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रेरणादायी प्रयास साबित हुआ।

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्यक्रम

इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में किया गया। थाना खीरी परिसर को इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण की थीम पर सजाया गया था। पुलिसकर्मियों और महाविद्यालय के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में छाया वर्मा ने औपचारिक रूप से थाना प्रभारी का पदभार संभाला।

एक दिन की थाना प्रभारी छाया वर्मा की जिम्मेदारी

थाना प्रभारी का कार्यभार संभालते ही छाया वर्मा ने सबसे पहले थाना परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला शक्ति केंद्र और हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इसके बाद फरियादियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों से बातचीत करते हुए जाना कि महिला हेल्प डेस्क और मिशन शक्ति से जुड़े कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनना चाहिए, ताकि वे जीवन की हर चुनौती का डटकर सामना कर सकें।

मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। इस अभियान के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध सुरक्षा सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाता है।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित महिलाओं और छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिनमें शामिल हैं:

  • 1090 वीमेन पावर लाइन
  • 1930 साइबर हेल्पलाइन
  • 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन
  • 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
  • 112 आपातकालीन पुलिस सेवा

इन सेवाओं के बारे में जानकारी देकर छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया गया कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वे इन नंबरों का इस्तेमाल कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं।

महिला नेतृत्व को मिला प्रोत्साहन

कार्यक्रम के दौरान छात्रा छाया वर्मा ने न केवल नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं को भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि “महिला शक्ति तभी प्रबल होगी जब हर लड़की आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेगी। हमें डरकर नहीं, बल्कि अधिकारों को समझकर आगे बढ़ना होगा।” पुलिस अधिकारियों और महाविद्यालय प्रतिनिधियों ने इस पहल को सराहा और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

समाज में सकारात्मक संदेश

लोगों का मानना है कि ऐसी पहल से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। छात्राओं को जिम्मेदारी और नेतृत्व का अवसर देकर यह विश्वास जगाया जाता है कि वे किसी भी प्रशासनिक या नेतृत्वकारी भूमिका को सफलतापूर्वक निभा सकती हैं। यह प्रयोग भविष्य में और अधिक युवतियों को प्रेरणा देगा, ताकि वे शिक्षा, प्रशासन और पुलिसिंग जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ें।

परिवार और शिक्षकों की खुशी

छात्रा छाया वर्मा की इस उपलब्धि से उनके परिवार और शिक्षकों में खुशी का माहौल रहा। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि यह पहल छात्राओं को आत्मविश्वास देने वाली है और इससे अन्य छात्राए भी प्रेरित होंगी। महाविद्यालय की अध्यापिकाओं का कहना था कि यह अवसर साबित करता है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं।

महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि महिला सुरक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मिशन शक्ति जैसे अभियानों के माध्यम से महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा की जा रही है। एक दिन की थाना प्रभारी” पहल न केवल बालिकाओं को नेतृत्व का अनुभव देती है, बल्कि पुलिस और समाज के बीच विश्वास का पुल भी बनाती है।

पुलिस विभाग का नजरिया

पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा कि “मिशन शक्ति के तहत ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है। जब छात्राएँ पुलिस की जिम्मेदारी संभालती हैं, तो उन्हें समझ आता है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस कितनी चुनौतियों से गुजरती है। साथ ही, वे खुद भी नेतृत्व का अनुभव करती हैं।”\उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में और भी छात्राएं इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी।

Published on:

03 Oct 2025 09:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / Mission Shakti: महिला सशक्तिकरण का संदेश, छात्रा को मिली थाना प्रभारी की जिम्मेदारी

