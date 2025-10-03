Mission Shakti: महिला सशक्तिकरण का संदेश, छात्रा को मिली थाना प्रभारी की जिम्मेदारी

Mission Shakti Chhaya Verma: महिलाओं और बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाने तथा महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत गुरुवार को थाना खीरी में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में युवराज दत्त स्नातक महाविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा छाया वर्मा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। इस अनूठी पहल का मकसद समाज को यह संदेश देना था कि महिलाएं भी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हैं। साथ ही, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रेरणादायी प्रयास साबित हुआ।