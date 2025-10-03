Yogi Government: कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार का तोहफ़ा, जानें कितनी हुई बढ़ोतरी

Yogi Government Diwali Gift: दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अब राज्य कर्मचारियों का डीए 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ लगभग 16 लाख राज्य कर्मियों और करीब 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा। वहीं, सरकार ने 14.82 लाख संविदा कर्मियों के लिए भी बोनस की घोषणा की है। संविदा, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग कर्मियों को अधिकतम 7,000 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा। यह निर्णय न सिर्फ सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि त्योहारी सीजन में उनके परिवारों की खुशियां भी दोगुनी करेगा।