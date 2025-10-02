Police Encounter: कादीपुर गोलीकांड: तीन नामजद, दो अज्ञात पर मुकदमा, हाफ एनकाउंटर में दो गिरफ्तार

Police Encounter Kadipur Firing News: जिले के कादीपुर कस्बे में बीती रात हुए गोलीकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया और चार युवक लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच गए। इस घटना ने न केवल कादीपुर बल्कि पूरे जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और तीन नामजद सहित कुल पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्य आरोपी अंकित सिंह और उसके साथी राहुल राजपूत को पुलिस ने देर रात हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का यह कदम प्रशासन की सख्ती और अपराधियों को सख्त संदेश माना जा रहा है।