सुल्तानपुर

Police Encounter: कादीपुर गोलीकांड: तीन नामजद, दो अज्ञात पर मुकदमा, हाफ एनकाउंटर में दो गिरफ्तार

Kadipur Firing Case:सुल्तानपुर जिले के कादीपुर में मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और फायरिंग में चार युवक घायल हो गए। पुलिस ने तीन नामजद और दो अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी अंकित सिंह और उसके साथी राहुल राजपूत को हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया।

3 min read

सुल्तानपुर

image

Ritesh Singh

Oct 02, 2025

सुल्तानपुर पुलिस का हाफ एनकाउंटर, अपराधियों को दिया सख्त संदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp )

सुल्तानपुर पुलिस का हाफ एनकाउंटर, अपराधियों को दिया सख्त संदेश (फोटो सोर्स : Whatsapp )

Police Encounter Kadipur Firing News: जिले के कादीपुर कस्बे में बीती रात हुए गोलीकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गया और चार युवक लहूलुहान होकर अस्पताल पहुंच गए। इस घटना ने न केवल कादीपुर बल्कि पूरे जिले की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और तीन नामजद सहित कुल पांच आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुख्य आरोपी अंकित सिंह और उसके साथी राहुल राजपूत को पुलिस ने देर रात हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का यह कदम प्रशासन की सख्ती और अपराधियों को सख्त संदेश माना जा रहा है।

कैसे भड़का विवाद

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के पटेल चौक पर मामूली सी बात पर विवाद शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक, पानी की बोतल नाक पर लगने से हुए झगड़े ने देखते ही देखते खौफनाक रूप ले लिया। बात मारपीट से होते हुए गोलियों तक जा पहुंची।

आरोप है कि शाहरुख नामक युवक को वहां पहले से मौजूद अंकित सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी जलालपुर, शनि सिंह निवासी ग्राम धूरीपुर, राहुल राजपूत पुत्र राजनारायण निवासी जलालपुर और दो अज्ञात व्यक्तियों ने घेरकर पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान अंकित और शनि ने पिस्टल निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

चार युवक घायल, एक लखनऊ रेफर

  • फायरिंग में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हुए।
  • उज्ज्वल सिंह के पेट में गोली लगने के कारण उसकी हालत नाजुक हो गई। उसे तुरंत जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया।
  • एहसान और नईम को भी गोली लगी, जिनका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में चल रहा है।
  • वहीं, मारपीट के दौरान शाहरुख भी गंभीर रूप से घायल हुआ।
  • घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी दुकानें व घरों के दरवाजे बंद कर अंदर दुबक गए।

एफआईआर दर्ज, तीन नामजद व दो अज्ञात आरोपी

घटना के बाद शाहरुख की चाची शरीफ ने थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों, अंकित सिंह, शनि सिंह, राहुल राजपूत और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी अंकित सिंह एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई – हाफ एनकाउंटर

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। उनके निर्देश पर सीओ कादीपुर विनय गौतम और इंस्पेक्टर कादीपुर श्याम सुंदर ने देर रात ही सर्च ऑपरेशन चलाया।पुलिस टीम ने जब आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं और इस दौरान मुख्य आरोपी अंकित सिंह और उसका साथी राहुल राजपूत घायल हो गए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इन दोनों पर पुलिस पर हमले का केस भी दर्ज किया है।

त्योहारों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पूरे जिले में दुर्गा पूजा महोत्सव चल रहा है और भीड़-भाड़ स्वाभाविक है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि त्योहारों के दौरान किसी ने भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कहा कि त्योहारों के समय अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा है और किसी को भी माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शराब बना हिंसा की जड़

पुलिस जांच में सामने आया है कि विवाद की शुरुआत शराब पीने के दौरान हुई थी। नशे की हालत में बहस इतनी बढ़ गई कि बात गोलीबारी तक जा पहुंची। पुलिस का मानना है कि नशे में धुत आरोपी पहले से ही मारपीट के इरादे से हथियार लेकर आए थे।

इलाके में तनाव, पुलिस का पहरा

घटना के बाद से कादीपुर कस्बे और आसपास के इलाकों में तनाव का माहौल है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चौक-चौराहों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

कादीपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि अंकित और उसके साथी लंबे समय से इलाके में दबंगई कर रहे थे। पुलिस की सख्ती से पहले लोग इनके खौफ में जी रहे थे। दुकानदार शिवनारायण गुप्ता कहते हैं कि बीती रात की गोलीबारी ने हमें डरा दिया था। लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़कर अच्छा संदेश दिया है। अब भरोसा बढ़ा है कि अपराधियों का आतंक खत्म होगा।”

प्रशासन की सख्त चेतावनी

पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकी बचे आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। सीओ कादीपुर विनय गौतम ने कहा कि पुलिस की कोशिश है कि त्योहार के दौरान जिले में शांति बनी रहे। किसी भी उपद्रवी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

