UP ATS: हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड निकला मोहम्मद रजा

UP ATS Arrests Mohammad Raza: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या और सरकार गिराने की साजिश में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में फतेहपुर जिले के राधा नगर थाना क्षेत्र के अंदौली गांव निवासी मोहम्मद रजा का नाम सबसे प्रमुख मास्टरमाइंड के रूप में सामने आया है। एटीएस ने रजा को केरल से दबोच लिया, जबकि उससे जुड़े तीन अन्य युवकों को भी पकड़ा गया है। रजा की गिरफ्तारी के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। उसके परिवार की मानें तो चार साल से वह घर से बाहर रह रहा था और केरल में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था। हर 15-20 दिन में वह मां को 5-7 हजार रुपये भेजता था। लेकिन एटीएस के हत्थे चढ़ने के बाद उसके पाकिस्तानी संगठनों से कनेक्शन और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका गहराने लगी है।