रुतबा हो तो ऐसा! यूपी के बाहुबली और उनकी लग्जरी कारें, राजा भैया से लेकर बृजभूषण सिंह तक…

UP Purvanchal Ke Bahubali Neta:उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली नेताओं का दबदबा लंबे समय से रहा है। ये नेता न केवल सियासी गलियारों में प्रभावशाली हैं, बल्कि अपनी शानो-शौकत और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी चर्चित हैं। इनमें से कई के गैरेज में करोड़ों रुपये की लग्जरी कारें खड़ी हैं, जो उनकी ताकत और रुतबे का प्रतीक बनती हैं। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख बाहुबली नेताओं की सबसे महंगी कारों पर।
राजा भैया (रघुराज प्रताप सिंह), कुंडा से निर्दलीय विधायक और यूपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार, लग्जरी वाहनों के बड़े शौकीन हैं। हाल ही में उन्होंने लेक्सस LM 350h अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट खरीदा, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.69 करोड़ रुपये है। यह 4-सीटर MPV बेहद आरामदेह और हाई-टेक फीचर्स से लैस है। इसके अलावा उनके कलेक्शन में टोयोटा लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर, रेंज रोवर और जीप रैंगलर जैसी SUVs शामिल हैं। राजा भैया की सभी गाड़ियों में खास बात यह है कि ज्यादातर का नंबर 0001 होता है, जो उनके रुतबे को दर्शाता है।
बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष भी महंगी SUVs के शौकीन हैं। उनके गैरेज में लैंड रोवर डिफेंडर और टोयोटा वेलफायर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपये से ऊपर है। इस साल में उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर दोनों गाड़ियां खरीदीं। इसके अलावा फॉर्च्यूनर, इनोवा और अन्य SUVs उनके काफिले का हिस्सा हैं। बृजभूषण का काफिला सैकड़ों गाड़ियों से सजा रहता है।
धनंजय सिंह, जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता ने हाल ही में धनतेरस से पहले दो लग्जरी गाड़ियां खरीदीं। टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज (कीमत करीब 2.5 करोड़) और टोयोटा वेलफायर (कीमत करीब 1.2-1.5 करोड़)। दोनों की कुल कीमत पौने 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है। धनंजय पहले से फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों के मालिक हैं और ज्योतिषी की सलाह पर वीवीआईपी नंबर चुनते हैं।
बृजेश सिंह, पूर्वांचल के चर्चित माफिया-राजनेता, भी लग्जरी वाहनों से दूर नहीं हैं। हालांकि उनके बारे में कार कलेक्शन की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके काफिले में महंगी SUVs देखी जाती रही हैं। ये बाहुबली नेता अपनी लग्जरी कारों से न केवल स्टेटस दिखाते हैं, बल्कि अपने इलाके में दबदबा भी कायम रखते हैं। इनके काफिले जब सड़कों पर निकलते हैं, तो दूर से ही पता चल जाता है कि किसका रुतबा गुजर रहा है।
