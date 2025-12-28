रुतबा हो तो ऐसा! यूपी के बाहुबली और उनकी लग्जरी कारें, राजा भैया से लेकर बृजभूषण सिंह तक…

राजा भैया (रघुराज प्रताप सिंह), कुंडा से निर्दलीय विधायक और यूपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार, लग्जरी वाहनों के बड़े शौकीन हैं। हाल ही में उन्होंने लेक्सस LM 350h अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट खरीदा, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.69 करोड़ रुपये है। यह 4-सीटर MPV बेहद आरामदेह और हाई-टेक फीचर्स से लैस है। इसके अलावा उनके कलेक्शन में टोयोटा लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर, रेंज रोवर और जीप रैंगलर जैसी SUVs शामिल हैं। राजा भैया की सभी गाड़ियों में खास बात यह है कि ज्यादातर का नंबर 0001 होता है, जो उनके रुतबे को दर्शाता है।