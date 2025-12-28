Zuljanah Horse: आस्था पर हमला, तालकटोरा कर्बला से ईरानी नस्ल का जुल्जना घोड़ा चोरी

‘Zuljanah’ Horse Shia Community Religious Faith: लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने शिया समुदाय के साथ-साथ पूरे शहर को हैरानी और चिंता में डाल दिया है। यह कोई आम चोरी की घटना नहीं है, बल्कि शिया समुदाय की गहरी धार्मिक आस्था से जुड़े ईरानी नस्ल के बेशकीमती घोड़े ‘जुल्जना’ के चोरी होने का मामला है। यह घटना राजधानी लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र स्थित कर्बला से सामने आई है, जहां से यह पवित्र घोड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, वहीं पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। घोड़े की तलाश के लिए 50 हजार रुपये के इनाम का ऐलान भी किया गया है।