डॉ. कुमार विश्वास बोले- अब युवा आगरा का प्रसिद्ध सफेद पत्थर का कब्रिस्तान नहीं, मथुरा वृंदावन जा रहे

Kumar Vishwas called Taj Mahal cemetery कुमार विश्वास ने धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज का युवा आगरा का सफेद कब्रिस्तान देखने के बजाय आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों को महत्व दे रहा है और अयोध्या और वृंदावन जा रहा है। यह परिवर्तन देश में दिखाई पड़ रहा है। कुमार विश्वास अटल बिहारी बाजपेई जयंती के अवसर पर लखनऊ में बोल रहे थे। जिनका यह बयान खूब वायरल हो रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जोड़कर संत की परिभाषा बताई। जिस पर जमकर ठहाके लगे।