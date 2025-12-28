28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

डॉ. कुमार विश्वास बोले- अब युवा आगरा का प्रसिद्ध सफेद पत्थर का कब्रिस्तान नहीं, मथुरा वृंदावन जा रहे

Kumar Vishwas called Taj Mahal cemetery कुमार विश्वास अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इसी प्रकार का एक बयान उन्होंने आगरा के ताजमहल और संतों पर दिया है। उन्होंने कहा कि संत दो प्रकार के होते हैं और दोनों संतों से मिलकर मोक्ष प्राप्त होता है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Narendra Awasthi

Dec 28, 2025

डॉ कुमार विश्वास (फोटो सोर्स- 'X' डॉक्टर कुमार विश्वास)

फोटो सोर्स- 'X' डॉक्टर कुमार विश्वास

Kumar Vishwas called Taj Mahal cemetery कुमार विश्वास ने धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज का युवा आगरा का सफेद कब्रिस्तान देखने के बजाय आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों को महत्व दे रहा है और अयोध्या और वृंदावन जा रहा है। यह परिवर्तन देश में दिखाई पड़ रहा है। कुमार विश्वास अटल बिहारी बाजपेई जयंती के अवसर पर लखनऊ में बोल रहे थे। जिनका यह बयान खूब वायरल हो रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जोड़कर संत की परिभाषा बताई। जिस पर जमकर ठहाके लगे।

बोले देश धर्मनिरपेक्ष

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने कहा कि तर्क का उत्तर दिया जा सकता है, कुतर्क का नहीं। जिनको लगता है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इतने राम और रामनवमी क्यों हैं? उनको यह समझना चाहिए कि तभी तो सब कुछ चल रहा है। राम हमारे पूर्वज हैं। इसलिए हम लोग इतने सारे क्रिसमस मना रहे हैं। वरना सांता क्लॉज कौन हमारे फूफा जी हैं? देश में सभी का आदर है।

कार्यक्रम में आने पर भी दिया बयान

कुमार विश्वास ने कार्यक्रम में आने को लेकर कहा कि मुझे लगा कि यहां आने से बच जाऊं। लेकिन जब उनकी (आमंत्रण देने वालों की) नहीं चली तो उन्होंने महाराज (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) का नाम लिया। बताया गया कि महाराज भी आ रहे हैं। इस पर उन्होंने सोचा कि सम्मान से बुलाया जा रहा है, चले जाएं, वरना सम्मन से भी बुलाया जा सकता है।

दो तरह के संत होते हैं

कुमार विश्वास ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री की पूरे देश में चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत हैं, पीठाधीश्वर हैं। अपराध मुक्त प्रदेश की भी चर्चा होती है। इस पर उन्होंने कहा कि संत दो प्रकार के होते हैं। एक संत वे होते हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। एक हमारे महाराज (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) संत हैं। दुष्ट व्यक्ति मिलता है और मोक्ष को प्राप्त कर जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 08:16 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / डॉ. कुमार विश्वास बोले- अब युवा आगरा का प्रसिद्ध सफेद पत्थर का कब्रिस्तान नहीं, मथुरा वृंदावन जा रहे

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

YAKSH App से बदली पुलिसिंग की तस्वीर, AI फेशियल रिकग्निशन से अपराधियों की तुरंत पहचान

‘यक्ष (YAKSHA)’ ऐप बना कानून-व्यवस्था का मजबूत डिजिटल हथियार (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

योगी के सामने पुलिस का मंथन, अपराधियों की बढ़ी बेचैनी, यूपी पुलिस बनी जनता की ताकत

योगी आदित्यनाथ बोले- यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय, नागरिकों के लिए विश्वास का प्रतीक बनी (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

जवानों को फ्लैट पर 20% छूट, 240 फ्लैट्स पर शुरू हुआ काम, आवास विकास परिषद का बड़ा फैसला

यूपी न्यूज

UP Government: यूपी के 12,492 गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी और शवदाह गृह समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी

डिजिटल लाइब्रेरी, शवदाह गृह और सभी मूलभूत सुविधाओं का होगा विकास (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

राजा भैया से लेकर धनंजय सिंह तक, वो ‘बाहुबली’ नेता जिनके नाम पर ही जीत लिए जाते थे चुनाव! अतीक अहमद…

raja bhaiya dhananjay singh and atiq ahmed learn about 5 powerful leaders of uttar pradesh
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.