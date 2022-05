कोयले के संकट ने आपकी जेब पर डाला डाका, बढ़ी बिजली की दरें, यहां जाने नई कीमत

Electricity Bill Increased: कोयले संकट के चलते अब आपकी जेब पर भी तगड़ा झटका पड़ने वाला है। बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की मांग।

प्रदेश में कोयले का संकट अब आम लोगों पर भी असर डालने वाला है। बिजलीघरों के लिए विदेशी कोयले की खरीद उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकती है। भारत सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बिजली की दरें एक रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ सकती हैं। विदेशी कोयले की खरीद के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने शासन को पत्र लिखकर दरें बढ़ाने की मंजूरी मांगी है।

Electricity Bill Increased because of Coal Crises New rates Here