आखिर अकेली एक लड़की ने क्यों रोक दिया नेशनल हाइवे, घंटो मनाती रही पुलिस

Ghaziabad News: नेशनल हाइवे 58 पर एक युवती सड़क पर लेट गई। इससे ट्रैफिक थम गया। घंटो पुलिस मनाती रही।

Updated: May 06, 2022 01:18:46 pm

गाजियाबाद में एक अजीब मामला सामने आया। यहां एक अकेली लड़की ने नेशनल हाईवे 58 पर ट्रैफिक रोक दिया। लड़की सडड़क के बीचोबीच लेट गई गई और आने वाले वाहनों के पहिए थाम दिए। यह लड़की अपने पिता और मां के साथ आई और मोदीनगर इलाके में थाने के सामने नेशनल हाईवे 58 पर लेट गयी। जिससे ट्रैफिक रुक गया। जाम लगने पर मौके पर पुलिस पहुंची। घंटों तक पुलिस लड़की को मनाती रही लेकिन लड़की मानने को तैयार ही नहीं। सवाल ये है कि लड़की सड़क पर लेटी क्यूं और अगर लेटी तो पुलिस ने कड़ी रुख न अपनाते हिए मनाने में क्यों लगी थी।

Women Lay Down NH 58 in Ghaziabad for Police Negligence