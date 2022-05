इन पांच बड़े बैंकों ने FD पर बढ़ाई ब्याज दर, यहां देखें सूची, जानें कितना होगा फायदा

Fixed Deposit Interest Rate Increased: पांच बड़े बैंक ने एफडी यानि सावधि जमा पर ब्याज दर बढ़ा दी।

Updated: May 06, 2022 12:41:11 pm

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक तरफ जहां लोन लेने वालों को झटका दिया था वहीं, एफडी यानि सावधि जमा वालों के लिए खुशखबरी भी है। आरबीआई ने 4 मई को ब्याज दरों में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था। इस अनिर्धारित घोषणा के तुरंत बाद बैंकों के एक समूह ने सावधि जमा पर अपनी ब्याज दरों में वृद्धि की है। इसमें बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई शामिल हैं। इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए जमा दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

