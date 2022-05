भाजपा ने आजम को मारने की रची साजिश, जबरन दर्ज कराए मुकदमेः अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav on Azam Khan: अखिलेश यादव ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए। आजम पर अत्याचार से लेकर जातिवाद करने की बात कही।

Updated: May 06, 2022 11:54:54 am

सत्ता के गलियारों में सपा पार्टी के नेता इन दिनों चर्चा में हैं। कभी झगड़े तो कभी बयानबाजी सुनने को मिलती है। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, सरकार के दबाव में आजम खां पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जिन लोगों ने केस लिखाए, उनसे व्यक्तिगत बात की थी। उनका कहना था कि सरकार का दबाव है। अगर बात नहीं मानेंगे तो जान तक जा सकती है। अपने बयानों में उन्होंने आजम के साथ रिश्ते को बेहतरीन दिखाते हुए कहा आजम की पूरी मदद की जा रही है।

Akhilesh Yadav Said BJP Government try to Kill Azam Khan