Lucknow एयरपोर्ट पर दुबई-काठमांडू फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 154 यात्री सुरक्षित

दुबई-काठमांडू फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन कमी बनी वजह, सभी यात्री सुरक्षित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow Airport Emergency Landing : राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब दुबई से काठमांडू जा रही एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान में ईंधन की कमी के चलते यह निर्णय लिया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी 154 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह फ्लाइट दुबई से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान तकनीकी और परिचालन कारणों के चलते विमान के पायलट को ईंधन की स्थिति को लेकर चिंता हुई। स्थिति को देखते हुए पायलट ने नजदीकी सुरक्षित हवाई अड्डे पर लैंडिंग की अनुमति मांगी, जिसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट को चुना गया।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से अनुमति मिलने के बाद विमान को प्राथमिकता के आधार पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिली, एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। रनवे को तत्काल खाली कराया गया और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा गया।
विमान के सुरक्षित लैंड करते ही राहत की सांस ली गई। एयरपोर्ट पर पहले से तैनात अग्निशमन दल, मेडिकल टीम और सुरक्षा कर्मियों ने पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को संभाला। यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल में ले जाया गया।
एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, सभी 154 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था शामिल है। इसके साथ ही, एयरलाइन कंपनी द्वारा आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, विमान में ईंधन की कमी की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसकी जांच की जा रही है। विमानन नियमों के तहत, प्रत्येक उड़ान में निर्धारित मात्रा में अतिरिक्त ईंधन रखा जाता है ताकि आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। ऐसे में इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
सूत्रों का मानना है कि खराब मौसम, एयर ट्रैफिक में देरी या अन्य तकनीकी कारणों से भी ईंधन की खपत अधिक हो सकती है, जिससे इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, वास्तविक कारण का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा और सतर्कता को लेकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन भी किया। जिस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, वह एयरपोर्ट की दक्षता और तत्परता को दर्शाता है।
यात्रियों ने भी एयरपोर्ट प्रशासन और क्रू मेंबर्स की सराहना की। कई यात्रियों ने कहा कि शुरू में स्थिति को लेकर थोड़ी चिंता जरूर हुई, लेकिन पायलट और क्रू के पेशेवर रवैये ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित हैं। लैंडिंग के बाद भी एयरपोर्ट पर उन्हें हर संभव सहायता मिली।
एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। कंपनी ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है और यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।
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