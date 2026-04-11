11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow एयरपोर्ट पर दुबई-काठमांडू फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 154 यात्री सुरक्षित

Emergency Landing in Lucknow: लखनऊ एयरपोर्ट पर दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइट की ईंधन कमी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, विमान में सवार सभी 154 यात्री सुरक्षित बताए गए हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Apr 11, 2026

दुबई-काठमांडू फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन कमी बनी वजह, सभी यात्री सुरक्षित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

दुबई-काठमांडू फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, ईंधन कमी बनी वजह, सभी यात्री सुरक्षित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow Airport Emergency Landing : राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब दुबई से काठमांडू जा रही एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, विमान में ईंधन की कमी के चलते यह निर्णय लिया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी 154 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह फ्लाइट दुबई से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान तकनीकी और परिचालन कारणों के चलते विमान के पायलट को ईंधन की स्थिति को लेकर चिंता हुई। स्थिति को देखते हुए पायलट ने नजदीकी सुरक्षित हवाई अड्डे पर लैंडिंग की अनुमति मांगी, जिसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट को चुना गया।

एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से अनुमति मिलने के बाद विमान को प्राथमिकता के आधार पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया। जैसे ही इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिली, एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। रनवे को तत्काल खाली कराया गया और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखा गया।

विमान के सुरक्षित लैंड करते ही राहत की सांस ली गई। एयरपोर्ट पर पहले से तैनात अग्निशमन दल, मेडिकल टीम और सुरक्षा कर्मियों ने पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को संभाला। यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल में ले जाया गया।

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, सभी 154 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था शामिल है। इसके साथ ही, एयरलाइन कंपनी द्वारा आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी किए जा रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, विमान में ईंधन की कमी की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसकी जांच की जा रही है। विमानन नियमों के तहत, प्रत्येक उड़ान में निर्धारित मात्रा में अतिरिक्त ईंधन रखा जाता है ताकि आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। ऐसे में इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सूत्रों का मानना है कि खराब मौसम, एयर ट्रैफिक में देरी या अन्य तकनीकी कारणों से भी ईंधन की खपत अधिक हो सकती है, जिससे इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, वास्तविक कारण का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा और सतर्कता को लेकर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन भी किया। जिस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, वह एयरपोर्ट की दक्षता और तत्परता को दर्शाता है।

यात्रियों ने भी एयरपोर्ट प्रशासन और क्रू मेंबर्स की सराहना की। कई यात्रियों ने कहा कि शुरू में स्थिति को लेकर थोड़ी चिंता जरूर हुई, लेकिन पायलट और क्रू के पेशेवर रवैये ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित हैं। लैंडिंग के बाद भी एयरपोर्ट पर उन्हें हर संभव सहायता मिली।

एयरलाइन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। कंपनी ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है और यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है।

ये भी पढ़ें

School Fees: “बचपन मत कुचलो!” फीस के खिलाफ लखनऊ में छात्रों का फूटा गुस्सा
लखनऊ
फीस के खिलाफ सड़कों पर छात्र: लखनऊ में शिक्षा व्यवस्था पर उठे तीखे सवाल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Apr 2026 11:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow एयरपोर्ट पर दुबई-काठमांडू फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 154 यात्री सुरक्षित

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शादी सीजन में लखनऊ वालों की मौज: कार्ड दिखाते ही मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर, प्रशासन का बड़ा फैसला

शादी सीजन में राहत: लखनऊ में अब आवेदन और कार्ड दिखाकर मिलेंगे 8 गैस सिलेंडर, प्रशासन ने लागू की नई व्यवस्था (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

खुशखबरी! 20 से बढ़कर 25 लाख रुपये हुई बेसिक के शिक्षकों-कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, DA को लेकर क्या अपडेट?

basic education teachers and employees gratuity increased from rs 20 lakh to 25 lakh know update about da
लखनऊ

सपा के आरोपों पर भाजपा का करारा वार, पंकज चौधरी बोले-झूठ और भ्रम की राजनीति बेनकाब

सपा के आरोपों पर भाजपा का तीखा जवाब (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

चंद्रशेखर आजाद की बढ़ेंगी मुश्किलें, एक्स गर्लफ्रेंड ‘रोहिणी’ ने थामा अखिलेश का हाथ, 200 सभाओं का प्लान

चंद्रशेखर की एक्स गर्लफ्रेंड अब अखिलेश के साथ
लखनऊ

यूपी 2027 चुनाव की जंग तेज, क्या काम आएगा डबल इंजन का विकास या अखिलेश का PDA भरेगा रफ्तार?

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.