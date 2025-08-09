जलवा है हमारा… लखनऊ की सड़कों पर लाल-नीली बत्ती लगी कार से 4 स्कूली बच्चों ने भरा फर्राटा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में ऐसा कोई पद नहीं है। नाबालिगों के ड्राइविंग ही नहीं बल्कि पुलिस के नाम का फर्जी इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार, हजरतगंज स्थित हिंदी संस्थान के पास दोपहर करीब 1 बजे आकर रुकी एसयूवी से एक निजी स्कूल की ड्रेस पहने चार किशोर उतरे थे, जो चाय पीने के बाद चले गए। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जांच में पता चला है कि गाड़ी (यूपी 32 पीएक्स 1137) जानकीपुरम निवासी रामजी शुक्ला के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। पुलिस ने रामजी शुक्ला से संपर्क कर पूछताछ के लिए बुलाया है।