मैं बीमार थी पीर बाबा नींबू-मिर्च उतारता, मुझे कुछ याद नहीं रहता, संबंध बनाता… होश आता तो कहता ये पानी पी लो

वाराणसी की एक महिला बेटी की डिलीवरी के समय बीमार हो गई। महिला को बीएचयू में एडमिट करवाया गया। यहां इलाज चला, लेकिन डाक्टरों नेजवाब दे दिया और कहा कि इन्हें घर ले जाइए। इसके बाद महिला के परिजनों को किसी ने एक पीर बाबा के बारें में बताया। महिला के परिजन डॉ. नईम कादरी उर्फ पीर बाबा के पास लेकर गए। महिला का कहना है कि वह डॉ. नईम कादरी की दवा से ठीक हो गई।
महिला का कहना है कि इसके बाद उसके 2010 में बेटा हुआ फिर डॉ. नईम कादरी और महिला के परिवार के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। महिला ने बताया, '2010 में जब मेरा बेटा हुआ, तब से डॉ. नईम कादरी का मेरे घर आना-जाना होने लगा। महिला का कहना है कि जब उनके डॉ. नईम कादरी का आना जाना बढ़ा तो मोहल्ले के लोग उन्हें गलत नजरों से देखने लगे। इसके बाद डॉ. नईम कादरी ने महिला को नए घर में शिफ्ट करवाया। इसके बाद आना-जाना और बढ़ गया। एक दिन मुझसे कहा कि रोजा रखा करो। मैंने डॉ. नईम कादरी की बातों को मान लिया और रोजा रखने लगी। जब मैंने उसकी बातों को मना कर दिया तो उसने मुझसे मारपीट की।
वाराणसी की रहने वाली महिला का कहना है कि बाबा मेरे घर आता, इसके बाद वह बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देता था फिर वह कहता कि जब तक मैं न बुलाऊं बाहर मत आना। फिर डॉ. नईम कादरी मेरे ऊपर से नींबू मिर्च का उतारा करता। इसके बाद वह मुझे दवा करने के नाम पर एक इंजेक्शन लगा देता। इंजेक्शन लगने के बाद मैं बदहवास हो जाती और मुझे याद नहीं रहता। मैं नशे में हो जाती थी। नशे से बाहर आती थी तो मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। पूछने पर कहता अच्छा रुको और पानी में कुछ मिलाकर देता था, उसको पीकर हम सब भूल जाते थे।
महिला ने बताया कि जब पीर बाबा का आना जाना मेरे घर पर बढ़ा तो मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहां स्थान चाहते हैं। तुम अपने घर में मेरी एक गद्दी बना दो, लेकिन हमने मना कर दिया। उधर उनका आना-जाना बढ़ गया। इसपर मोहल्ले के लोग मुझे गलत समझने लगे। ऐसे में कुछ लड़के परेशान करने लगे, जिसपर मैंने पुलिस बुला ली। पुलिस उन लड़कों को ले गई। इसके बाद पीर बाबा ने मझे अपने ही एक जानने वाले का घर दिलवाया और हम लोग वहां आने जाने लगे। पीर बाबा यहां बे रोक-टोक आता और लुंगी पहनकर लेट जाता। उसे हम लोग जब जाने के लिए कहते तो वह बोलता कि यह मेरा भी तो घर है।
पीड़ित महिला का कहना है कि हम अब अपने बेटे और बेटी का आधार बनवाना चाह रहे थे। लेकिन ये अपने तरीके से बनवाना चाह रहा था। वह बेटी और बेटे के नाम में खान जोड़ने को कह रहा था। वह लगातार बेटे के खतने के लिए कह रहा था, हमने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वह कहता था कि परिवार सहित नमाज पढ़ने जाओ।
पीड़िता ने बाबा नईम कादरी की प्रताड़ना से तंग आकार सुसाइड करने का मन बना लिया था। पीड़िता ने बताया 28 जुलाई को मैंने एक पत्र लिखा था। जिसमें सभी चीजों का जिम्मेदार नईम कादरी को बताया था। और रात में हम सामूहिक सुसाइड करते, लेकिन मेरी बेटी ने अपने छोटे मामा को ये बात बता दी और वो घर पर आ गए और किसी को मरने नहीं दिया।
इस संबंध में पीड़िता ने कहा- हमें बस इंसाफ और कुछ नहीं चाहिए। वो जेल में गया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमने उसपर विश्वास किया था लेकिन उसने हमारे विश्वास को ठग लिया है। जबकि उसने मुझे नई जिंदगी दी है।
पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाबा नईम कादरी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बाबा नईम कादरी अभी जेल में है।