मैं बीमार थी पीर बाबा नींबू-मिर्च उतारता, मुझे कुछ याद नहीं रहता, संबंध बनाता… होश आता तो कहता ये पानी पी लो

महिला ने बताया कि जब पीर बाबा का आना जाना मेरे घर पर बढ़ा तो मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम यहां स्थान चाहते हैं। तुम अपने घर में मेरी एक गद्दी बना दो, लेकिन हमने मना कर दिया। उधर उनका आना-जाना बढ़ गया। इसपर मोहल्ले के लोग मुझे गलत समझने लगे। ऐसे में कुछ लड़के परेशान करने लगे, जिसपर मैंने पुलिस बुला ली। पुलिस उन लड़कों को ले गई। इसके बाद पीर बाबा ने मझे अपने ही एक जानने वाले का घर दिलवाया और हम लोग वहां आने जाने लगे। पीर बाबा यहां बे रोक-टोक आता और लुंगी पहनकर लेट जाता। उसे हम लोग जब जाने के लिए कहते तो वह बोलता कि यह मेरा भी तो घर है।