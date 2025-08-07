उत्तर प्रदेश के बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मीट निर्यात में उछाल, 20,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार

यूपी से अमेरिका, यूके, जर्मनी, नेपाल, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन जैसे देशों को होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में अमेरिका को निर्यात 32,490 करोड़ से बढ़कर 35,545 करोड़ रुपये हो गया, यानी लगभग 3,000 करोड़ रुपये की वृद्धि। इसी तरह, यूके को निर्यात 9,822 करोड़ से बढ़कर 12,385 करोड़, जर्मनी को 8,646 करोड़ से 9,763 करोड़ और नेपाल को 8,661 करोड़ से 9,433 करोड़ रुपये हो गया। अन्य देशों के साथ भी निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है।