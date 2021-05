Patrika Positivity : लखनऊ में कोरोना मरीजों के लिए ऑटो एंबुलेंस, 24 घंटे फ्री सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

लखनऊ. Patrika Positive News: (Coronavirus in UP) यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण के हजारों नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश से लगातार मरीजों को एंबुलेंस न मिलने या मनमाना किराया वसूलकर मिलने के मामले सामने आ रहे हैं। एंबुलेंस को लेकर हो रही तमाम परेशानियों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में स्प्रेड इस्माइल संस्था (Spread Smile Santha) ने एक सकारात्मक पहल की है। संस्था ने थ्री व्हीलर्स ऑटो एंबुलेंस (Auto Ambulance) की सेवा की शुरुआत की है। यह शुरुआत सेवा भाव के रूप में की गई है और कोरोना मरीजों को यह सुविधा एकदम मुफ्त दी जाएगी। इस सेवा की शुरुआत स्प्रेड इस्माइल संस्था की पहल पर थ्री व्हीलर ऑटो यूनियन (Three Wheeler Auto Union) के सहयोग से की गई है। इस सेवा के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) पर 24 घंटे मदद मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं- 7307574739, 9956899866 व 9415756308 हैं।

एंबुलेंस में ये सुविधाएं

स्प्रेड इस्माइल संस्था के मुताबिक ऑटो में ऑक्सीजन, पीपीई किट में ड्राइवर, सैनिटाइजर और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। वहीं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ऑटो एम्बुलेंस मंगाई जा सकती है। थ्री व्हीलर ऑटो यूनियन का कहना है कि एम्बुलेंस की कमी और मनमाने किराये को देखते हुए फ्री ऑटो एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है।

कम हो रहे कोविड केस

वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कोविड केसों में लगातार कमी आ रही है। साथ ही रिकवर मरीजों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 20,463 नए मामले सामने आए, जबकि 29,358 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं, प्रदेश में 2,33,705 सैंपल टेस्ट किए गए। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 1154 नए संक्रमित, 3229 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके है, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 2,16,057 है।

