Rickshaw Driver to Local Star:अखिलेश यादव से मुलाकात ने बदल दी रिक्शा चालक शकील की ज़िंदगी

Rickshaw Driver to Local Star Viral Video: अलीगढ़ के जीवनगढ़ की तंग गलियों में रहने वाले 48 वर्षीय रिक्शा चालक शकील अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। जो शख्स कभी किराए के रिक्शे पर रोजी-रोटी कमाता था, आज उसका अपना ई-रिक्शा है और दिनभर में हज़ार रुपए से ज्यादा की कमाई हो जाती है। यह बदलाव अचानक उस दिन आया, जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुँच गया।