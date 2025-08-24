LDA Road Widening Project: तेज़ी से बदलेगा ट्रैफिक नक्शा: डालीगंज रोटरी, चौड़ी सड़कें और ठेकेदारों पर सख़्ती

LDA Development: लखनऊ की व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को हेरिटेज जोन का निरीक्षण करते हुए डालीगंज तिराहे समेत कई प्रमुख चौराहों की री-मॉडलिंग और सड़क चौड़ीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उपाध्यक्ष ने बताया कि डाली गंज तिराहे से प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं, जिससे यहां लगातार ट्रैफिक का दबाव रहता है। खासकर पीक आवर्स में जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है। तिराहे का सर्वे कराकर समस्याओं और समाधान की पहचान की गई है। सुझावों के आधार पर करीब 87 लाख रुपये की लागत से री-मॉडलिंग का कार्य शुरू किया गया है।
प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीगंज तिराहे पर प्रस्तावित एलीवेटेड ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी।
उपाध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान बताया कि टीले वाली मस्जिद के पास सेंट्रल आईलैंड की परिधि को छोटा करके सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। वहीं, म्यूजियम–कूड़ियाघाट चौराहे पर रोटरी का आकार बढ़ाया जाएगा ताकि बस जैसे बड़े वाहन आसानी से टर्न ले सकें।
निरीक्षण के दौरान हुसैनाबाद क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे म्यूजियम ब्लॉक के कार्य की प्रगति धीमी पाई गई। उपाध्यक्ष ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया।
एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि डालीगंज तिराहे, म्यूजियम चौराहे और टीले वाली मस्जिद के पास चल रहे कार्य पूरे होने पर शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के साथ निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता मनोज सागर और नीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।