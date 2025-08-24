Patrika LogoSwitch to English

LDA Road Widening Project: तेज़ी से बदलेगा ट्रैफिक नक्शा: डालीगंज रोटरी, चौड़ी सड़कें और ठेकेदारों पर सख़्ती

LDA Pushes Fast-Track Road Remodeling in Lucknow: लखनऊ में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए LDA ने चौराहों की री-मॉडलिंग और सड़क चौड़ीकरण कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। डालीगंज तिराहे पर रोटरी बनेगी, ऑटो-टेम्पो के स्टॉपेज तय होंगे और म्यूजियम ब्लॉक की सुस्त प्रगति पर ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया गया है।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 24, 2025

एलडीए उपाध्यक्ष ने दिया निर्देश – चौराहों की री-मॉडलिंग और सड़क चौड़ीकरण में आएगी रफ़्तार (फोटो सोर्स : Social Media / Whatsapp)
एलडीए उपाध्यक्ष ने दिया निर्देश – चौराहों की री-मॉडलिंग और सड़क चौड़ीकरण में आएगी रफ़्तार (फोटो सोर्स : Social Media / Whatsapp)

LDA Development: लखनऊ की व्यस्त सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शनिवार को हेरिटेज जोन का निरीक्षण करते हुए डालीगंज तिराहे समेत कई प्रमुख चौराहों की री-मॉडलिंग और सड़क चौड़ीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

डाली गंज तिराहे पर बनेगी नई रोटरी, कट होगा बंद

उपाध्यक्ष ने बताया कि डाली गंज तिराहे से प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं, जिससे यहां लगातार ट्रैफिक का दबाव रहता है। खासकर पीक आवर्स में जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है। तिराहे का सर्वे कराकर समस्याओं और समाधान की पहचान की गई है। सुझावों के आधार पर करीब 87 लाख रुपये की लागत से री-मॉडलिंग का कार्य शुरू किया गया है।

LDA  की बड़ी कार्रवाई : 100 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मैरिज लॉन व कॉम्प्लेक्स सील
लखनऊ
लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : Social Media / X)

तिराहे पर नई रोटरी का निर्माण किया जाएगा।

  • ऑटो, टेम्पो और ई-रिक्शा के लिए अलग स्टॉपेज तय किया जाएगा, ताकि वे बेतरतीब तरीके से खड़े होकर ट्रैफिक बाधित न करें।
  • के.के. हॉस्पिटल और सिटी स्टेशन की ओर जाने वाला कट बंद कर दिया जाएगा।
  • इन मार्गों पर जाने वाले वाहन अब रिवर बैंक कॉलोनी की ओर से मुड़ेंगे।

प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीगंज तिराहे पर प्रस्तावित एलीवेटेड ग्रीन कॉरिडोर बनने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी।

म्यूजियम और टीले वाली मस्जिद चौराहों का होगा नया स्वरूप

उपाध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान बताया कि टीले वाली मस्जिद के पास सेंट्रल आईलैंड की परिधि को छोटा करके सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। वहीं, म्यूजियम–कूड़ियाघाट चौराहे पर रोटरी का आकार बढ़ाया जाएगा ताकि बस जैसे बड़े वाहन आसानी से टर्न ले सकें।

  • सभी कार्य इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) के मानकों के अनुसार होंगे।
  • रोटरी डिज़ाइन के साथ-साथ सड़क सुरक्षा, साइनेज, टेबल टॉप और रोड मार्किंग जैसे सौंदर्यीकरण के कार्य भी कराए जाएंगे।
  • नजूल भूमि पर बने गांधी भवन का निरीक्षण कर म्यूजियम को अपग्रेड करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया।

सुस्त प्रगति पर नाराज़गी – ठेकेदारों पर ₹5 लाख का जुर्माना

निरीक्षण के दौरान हुसैनाबाद क्षेत्र में निर्मित किए जा रहे म्यूजियम ब्लॉक के कार्य की प्रगति धीमी पाई गई। उपाध्यक्ष ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया।

  • मेसर्स बाबे इंफ्राटेक प्रा.लि. और मेसर्स इनोवेटिव व्यू नामक कार्यदायी संस्थाओं पर ₹5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया।
  • चेतावनी दी गई कि तय समय पर काम पूरा न करने पर और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  • इसके अलावा रेजीडेंसी और नींबू पार्क के पास चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों में भी रफ्तार लाने के निर्देश दिए गए।

ट्रैफिक जाम पर लगेगा स्थायी अंकुश

एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि डालीगंज तिराहे, म्यूजियम चौराहे और टीले वाली मस्जिद के पास चल रहे कार्य पूरे होने पर शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी।

  • ऑटो और ई-रिक्शा के नियोजित स्टॉपेज से अव्यवस्था कम होगी।
  • कट बंद करने से अनावश्यक रुकावटें हटेंगी और वाहन सुगमता से निकल पाएंगे।
  • रोटरी और सड़क चौड़ीकरण के बाद पीक आवर्स में भी यातायात सुचारू रहेगा।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के साथ निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता मनोज सागर और नीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Birth Certificate: जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल ठप, देशभर में आवेदकों की परेशानी
प्रयागराज
जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल ठप, पूरे देश में आवेदकों की मुश्किलें बढ़ीं (फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)

