LDA Road Widening Project: तेज़ी से बदलेगा ट्रैफिक नक्शा: डालीगंज रोटरी, चौड़ी सड़कें और ठेकेदारों पर सख़्ती

उपाध्यक्ष ने बताया कि डाली गंज तिराहे से प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख वाहन गुजरते हैं, जिससे यहां लगातार ट्रैफिक का दबाव रहता है। खासकर पीक आवर्स में जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है। तिराहे का सर्वे कराकर समस्याओं और समाधान की पहचान की गई है। सुझावों के आधार पर करीब 87 लाख रुपये की लागत से री-मॉडलिंग का कार्य शुरू किया गया है।