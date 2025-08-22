Patrika LogoSwitch to English

Birth Certificate: जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल ठप, देशभर में आवेदकों की परेशानी

Nationwide Disruption: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र का पोर्टल गुरुवार सुबह से ठप रहा। प्रयागराज समेत पूरे देश में नागरिक आवेदन नहीं कर सके। पोर्टल पर 'अंडर मेंटेनेंस' का संदेश दिखने से आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम व मंत्रालय के अधिकारी तकनीकी खामी दूर करने में जुटे हैं।

प्रयागराज

Ritesh Singh

Aug 22, 2025

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल ठप, पूरे देश में आवेदकों की मुश्किलें बढ़ीं (फोटो सोर्स : Social Media, Whatsapp)

Birth And Death Certificate: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र का पोर्टल गुरुवार सुबह से ठप पड़ा रहा, जिससे प्रयागराज सहित पूरे देश में आवेदकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए लोग सुबह से ही कोशिश करते रहे, लेकिन पोर्टल पर बार-बार 'अंडर मेंटेनेंस' का संदेश दिखाई देता रहा।

गुरुवार को जैसे ही लोग अपने या परिजनों के जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार का पोर्टल खोलते, स्क्रीन पर साफ लिखा दिखाई देता – 'Under Maintenance'। प्रयागराज के ही कई नागरिकों ने कई बार आवेदन करने की कोशिश की, किंतु हर प्रयास विफल रहा।

सुबह से दोपहर तक पोर्टल के काम न करने के कारण आवेदकों ने नगर निगम मुख्यालय और विभिन्न जोनल कार्यालयों में फोन कर जानकारी लेनी शुरू कर दी। शुरू में अधिकारियों ने समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और इसे केवल स्थानीय सर्वर की तकनीकी खराबी बताया। जब शिकायतें बढ़ीं, तब पता चला कि यह समस्या केवल प्रयागराज की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देशभर में है।

आवेदनों का अंबार, लोग परेशान ऑनलाइन प्रणाली के कारण लोग अब अधिकांश प्रमाणपत्र घर बैठे ही प्राप्त करने के आदी हो गए हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज़ के लिए भी अधिकांश लोग कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या सीधे पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं। पोर्टल ठप होने के कारण हजारों आवेदनों की प्रक्रिया बाधित हो गई और नागरिक परेशान होते रहे।

नगर निगम में हड़कंप जब नगर निगम के अधिकारियों तक यह मामला पहुंचा तो प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। अपर नगर आयुक्त एवं स्वास्थ्य प्रभारी दीपेंद्र यादव ने आईटी सेक्शन से तुरंत जानकारी ली। कर्मचारियों ने पहले सर्वर डाउन होने की सूचना दी, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हो गया कि यह समस्या केवल प्रयागराज या उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि देशभर में है।

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पोर्टल में तकनीकी खामी आई है, जिसकी वजह से आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। विभागीय स्तर पर लगातार संपर्क साधा जा रहा है और तकनीकी टीम समस्या के समाधान में लगी है।

देशभर के सीएससी केंद्रों पर असर जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए लोग सिर्फ पोर्टल पर ही नहीं, बल्कि सीएससी केंद्रों पर भी आवेदन करते हैं। गुरुवार को पूरे देश के सीएससी केंद्रों से भी आवेदन नहीं हो सके। पोर्टल बंद होने के कारण न तो नए आवेदन किए जा सके और न ही पुराने आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली जा सकी। इससे आवेदकों के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

लोगों की बढ़ी चिंता जिन लोगों को तत्काल प्रमाणपत्र की आवश्यकता थी, वे खास तौर पर चिंतित दिखे। अस्पताल, स्कूल, बीमा कंपनियों और सरकारी योजनाओं में दस्तावेज जमा करने के लिए समयबद्धता की जरूरत होती है। ऐसे में पोर्टल के ठप पड़ने से कई महत्वपूर्ण कार्य अटक गए।

प्रशासन की सफाई और उम्मीद नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह समस्या स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि केंद्रीय स्तर पर है। जैसे ही पोर्टल को दुरुस्त किया जाएगा, आवेदनों की प्रक्रिया फिर से सुचारू हो जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया कि तकनीकी टीम जल्द ही पोर्टल को चालू कर देगी।

क्या है यह पोर्टल

 जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें नगर निगम या पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। यह सुविधा पारदर्शिता और सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

दिन रहा भारी 

 गुरुवार का दिन देशभर में हजारों लोगों के लिए मुश्किलों भरा साबित हुआ। तकनीकी खराबी के कारण न तो नए आवेदन हो सके और न ही पुराने आवेदनों की स्थिति जानी जा सकी। प्रयागराज सहित कई शहरों में लोग दिनभर परेशान होते रहे। हालांकि, नगर निगम और मंत्रालय के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि तकनीकी दिक्कत को जल्द दूर कर पोर्टल को सामान्य कर दिया जाएगा।

