Birth Certificate: जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र पोर्टल ठप, देशभर में आवेदकों की परेशानी

देशभर के सीएससी केंद्रों पर असर जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए लोग सिर्फ पोर्टल पर ही नहीं, बल्कि सीएससी केंद्रों पर भी आवेदन करते हैं। गुरुवार को पूरे देश के सीएससी केंद्रों से भी आवेदन नहीं हो सके। पोर्टल बंद होने के कारण न तो नए आवेदन किए जा सके और न ही पुराने आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली जा सकी। इससे आवेदकों के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।