Prayagraj Accident: काल बनकर दौड़ा रॉन्ग साइड ट्रेलर, रोडवेज बस और कार के उड़े परखच्चे, कई यात्री घायल

जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर अकबरपुर डिपो की एक बस प्रयागराज से सवारियां लेकर प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी। बस के आगे एक कार भी चल रही थी। जैसे ही ये वाहन सरायबाजू गांव के पास पहुंचे, सामने से गलत लेन में आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि भारी धुंध और कोहरे के कारण चालक ट्रेलर को समय रहते देख नहीं पाए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर और रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे।