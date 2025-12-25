Prayagraj Accident: काल बनकर दौड़ा रॉन्ग साइड ट्रेलर, रोडवेज बस और कार के उड़े परखच्चे, कई यात्री घायल

Accident News: प्रतापगढ़ हाईवे पर गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सोरांव थाना क्षेत्र के सरायबाजू गांव के पास गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने रोडवेज बस और कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बस में सवार लगभग एक दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं।
कोहरे और लापरवाही ने बरपाया कहर
जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर अकबरपुर डिपो की एक बस प्रयागराज से सवारियां लेकर प्रतापगढ़ की ओर जा रही थी। बस के आगे एक कार भी चल रही थी। जैसे ही ये वाहन सरायबाजू गांव के पास पहुंचे, सामने से गलत लेन में आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर से उनकी सीधी भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि भारी धुंध और कोहरे के कारण चालक ट्रेलर को समय रहते देख नहीं पाए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर और रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे।
कार सवारों की हालत नाजुक, एसआरएन में भर्ती
इस दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार प्रतापगढ़ निवासी नियाजुल निशा, साजिद और गुनगुन निशा गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद, तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल भेज दिया है।
बस यात्रियों में मची चीख-पुकार
रोडवेज बस में सवार यात्रियों में भी अफरा-तफरी मच गई। हादसे में सुल्तानपुर के राम सुमेर, रिचा यादव, रुचि यादव; जौनपुर के मो. आरिफ और अंबेडकर नगर के दिनेश पटेल सहित करीब 12 लोग चोटिल हुए हैं। सोरांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बस यात्रियों को छुट्टी दे दी गई है।
पुलिस ने खुलवाया जाम
हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। सोरांव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को किनारे करवाया और यातायात सुचारू रूप से शुरू कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार ट्रेलर चालक की तलाश जारी है।
