माघ मेला क्षेत्र में गुंडा टैक्स के लिए ट्रैक्टर समेत चालक का अपहरण, पुलिस ने घेराबंदी कर छुड़ाया

Magh Mela 2026: संगम नगरी प्रयागराज में आगामी माघ मेला 2026 की तैयारियां अंतिम स्तर पर चल रही हैं, लेकिन इसी बीच गुरुवार को मेला क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। गुंडा टैक्स की मांग को लेकर दबंगों ने मेला क्षेत्र में काम कर रहे एक ट्रैक्टर चालक का वाहन समेत अपहरण कर लिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चालक को तो बरामद कर लिया है, लेकिन ट्रैक्टर अभी भी आरोपियों के कब्जे में है।