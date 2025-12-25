25 दिसंबर 2025,

प्रयागराज

माघ मेला क्षेत्र में गुंडा टैक्स के लिए ट्रैक्टर समेत चालक का अपहरण, पुलिस ने घेराबंदी कर छुड़ाया

प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में गुंडा टैक्स न देने पर दबंगों ने ट्रैक्टर समेत चालक का अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चालक को बरामद कर लिया है। जबकि ट्रैक्टर और आरोपियों की तलाश जारी है।

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 25, 2025

Magh Mela 2026: संगम नगरी प्रयागराज में आगामी माघ मेला 2026 की तैयारियां अंतिम स्तर पर चल रही हैं, लेकिन इसी बीच गुरुवार को मेला क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। गुंडा टैक्स की मांग को लेकर दबंगों ने मेला क्षेत्र में काम कर रहे एक ट्रैक्टर चालक का वाहन समेत अपहरण कर लिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चालक को तो बरामद कर लिया है, लेकिन ट्रैक्टर अभी भी आरोपियों के कब्जे में है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, गंगापार के बहादुरपुर विकास खंड के रहने वाले नितिन यादव का ट्रैक्टर माघ मेला क्षेत्र में काम में लगा हुआ है। गुरुवार सुबह चालक विपिन यादव ट्रैक्टर लेकर कार्य कर रहा था, तभी कुछ दबंगों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दबंगों ने ट्रैक्टर चलाने के बदले गुंडा टैक्स की मांग की। पैसे देने से मना करने पर आरोपी चालक को ट्रैक्टर सहित उठाकर ले गए।

पुलिस की कार्रवाई और चालक की बरामदगी

घटना की खबर मिलते ही वाहन मालिक नितिन यादव ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में खलबली मच गई। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दबिश दी और चालक विपिन यादव को सुदनीपुर इलाके से सुरक्षित बरामद कर लिया। हालांकि, बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रैक्टर को अब भी अपने साथ छिपाए हुए हैं।

पीड़ित पक्ष का आरोप

ट्रैक्टर मालिक नितिन सिंह यादव ने झूंसी थाने में तहरीर देते हुए बताया कि, सुदनीपुर के कुछ लोग पिछले काफी समय से गुंडा टैक्स के लिए दबाव बना रहे थे। जब हमने उनकी नाजायज मांग पूरी नहीं की, तो उन्होंने ड्राइवर का अपहरण कर लिया और ट्रैक्टर छीन लिया।

पुलिस का क्या कहना है?

इस पूरे मामले पर झूंसी थाना प्रभारी एसओ महेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। चालक को बरामद कर लिया गया है और ट्रैक्टर की तलाश जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

